Farsele lui Băsescu

Pe lîngă o proastă gestionare, PD-L Constanţa este victima farselor şi ghiduşiilor lui Traian Băsescu, care-i mişcă pe oameni după cum vrea Shogunul, personajul-ecou al unor misterioase întîmplări cu nave din dosarul “Flota”. Farsa din debutul campaniei electorale pentru alegerile locale atîrnă ca un pietroi de gîtul partidului. S-a dovedit, astfel, că strategiile făcute la “una mică” sau la “botul calului” sînt sortite din start eşecului, chiar dacă ele izvorăsc din mintea clarvăzătoare a mult iubitului nostru conducător. Din cîte ştiu, Băsescu a înghiţit pe nemestecate angajamentele gogonate ale celui care se lăuda că ia Primăria Constanţa pe sus, după care, furat pesemne de euforia şpriţului de vară, a întors partidul cu susul în jos ca să-şi bage favoritul de conjunctură în faţă. În principal, farsa l-a vizat pe Stelian Duţu, căruia i s-a sugerat să închidă uşa organizaţiei judeţene pe dinafară, pentru că înăuntru de-abia încăpea candidatul preşedintelui! Fostul lider al PD-L Constanţa, care credea, cu naivitatea care-l caracterizează, că prezidentul va rămîne veşnic îngerul său păzitor, nu a luat în seamă avertismentele celor care îi spuneau: “Stelică, nici nu ştii, cît de mic o să fii”. Seria farselor băsciene a continuat cu trimiterea Elenei Udrea la Constanţa, unde, în loc să stea cuminţică pe plajă, a intrat rapid în pielea activistului cu sarcini organizatorice. La rîndul său, promovînd farse personale de o largă respiraţie politică, doamna Udrea este pe cale să pună partidul pe butuci. Ar fi o performanţă care l-ar învenina de ciudă pe Traian Băsescu, deoarece, pînă la această oră, a pus pe butuci doar candidaţi din propria sa pepinieră. În schimb, la Constanţa, Elena de fier mai are puţin, preţ de două sau trei farse, şi întinde partidul pe targă. Succesul este garantat dacă, după cum comentează diverşi analişti, Mircea Iustian este scos de la naftalină de blonda de la Cotroceni şi proţăpit în fruntea PD-L Constanţa, chiar şi pe o funcţie de vicepreşedinte. S-ar putea să avem de-a face cu o nouă farsă prezidenţială, care, evident, ar pune capac la toate. Dar, din cîte ştim cu toţii, contează doar interesele preşedintelui. Acum, în tentativa sa mocnită de a-l îngropa definitiv pe Blaga, are tot interesul să şi-l apropie mai mult pe Theodor Stolojan, acest bolnav închipuit al politichiei noastre. Într-o astfel de situaţie, este momentul potrivit ca domnul preşedinte să dea liber la caşcaval oamenilor pe care Stolojan obişnuieşte să-i mîngîie părinteşte pe cap, cum procedează şi cu Mircea Iustian, zis Puppy. Personajul în cauză nu ne-a fascinat cu nimic din universul său politic sărăcăcios. Cel mai mult, despre domnia sa s-a vorbit în perioada în care, trădîndu-şi vechii camarazi, a întors spatele celor care l-au ajutat să nu pice de pe orbita politică. În cele din urmă, plecarea dumnealui din PNL a rămas un fapt divers care ne ajută să nu-l confundăm pe Puppy cu vreun mare înaintaş al liberalilor. Plasarea domnului Iustian, fără palmares politic, în fruntea unui partid de orgolioşi ar putea contribui decisiv la deraierea acestei formaţiuni politice. În PD-L Constanţa, după cum am mai consemnat, există un nucleu consistent alcătuit din lupii răniţi ai partidului, unii dintre ei l-au hărţuit bine de tot pe Duţu, care nu au înghiţit de la început fuziunea cu grupul lui Stolojan. În cazul în care Mircea Iustian ajunge un fel de Duţu 2, sînt curios să văd feţele greilor din PD-L Constanţa. Poate nu ştiţi cum roade Laurenţiu Mironescu creioane cînd primeşte sarcini de la un fost liberal... Cert este că farsele lui Băsescu, transpuse în viaţă de Elena Udrea, au băgat partidul în ceaţă.