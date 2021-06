Farul a încheiat grupa de play-out pe primul loc

În ultimul meci din sezonului 2020-2021 al Ligii 2, Farul Constanța s-a impus cu2-1 în deplasareade la Pandurii Târgu Jiu și, profitând de eșecul Universității Cluj în partida de pe teren propriu cu Fotbal Comuna Recea (scor 2-3), a încheiat Grupa A de play-off pe primul loc.

Primul gol a venit rapid, după doar cinci minute, Ilie Damașcan trimițând un lob de la peste 20 de metri, după o respingere greșită a portarului gazdelor.

Repriza secundă a debutat cu două goluri anulate pentru poziții de ofsaid, câte unul de fiecare parte, Rasoveanu, respectiv Ilie Damașcan. După o perioadă mai liniștită, gazdele au reușit să restabilească egalitatea în minutul 71. Pleașcă a centrat de pe partea dreapta, iar Felipe Acosta a reluat sub transversală din 8 metri. Trei minute mai târziu, Farul Constanța arevenit la conducere, înscriind în urma unei lovituri de colț. Debutantul David Savu a profitat de o aglomerație în fața porții gorjenilor și a trimis în stânga portarului, din marginea careului mic.

Au jucat pentru FC Farul: Agachi – Băjan, Leca (59 I. Ursu), Antoche (50 D. Savu), D. Panait – L. Mihai, Cărăruș – Damașcan, Pelivan (66 Silaghi), Bîrnoi (59 Carabela) – Banyoi (46 Greu).

La finalul partidei, Ianis Zicu și-a felicitat elevii atât pentru rezultatul de astăzi, cât și pentru atitudinea de pe parcursul întregului sezon.

“Un meci greu de gestionat și de motivat jucătorii pentru o astfel de partidă. Cu toate că noi eram salvați matematic, iar ei nu mai aveau nicio șansă, trebuia să demonstrăm că este o diferență de valoare între noi și ei, o diferență care s-a văzut pe parcursul întregului sezon.

Mă bucur că am câștigat această partidă și încheiem sezonul cu un rezultat pozitiv, pentru că munca și mentalitatea pe care am încercat să o formăm atât jucătorilor, cât celor din staff, este una de învingător și de a câștiga fiecare partidă, indiferent dacă există obiectiv sau este meci amical. Felicit jucătorii pentru tot ceea ce au făcut în acest sezon, ei pot să crească și, cu siguranță, pot ajunge chiar și Liga 1 unii dintre ei, pentru că sunt jucători implicați.

Au format un grup foarte, foarte puternic și unit, au fost foarte puține momente în care eu, ca antrenor, am putut să fiu supărat sau dezamăgit de atitudinea pe care au avut-o.

În rest, lucrurile au fost așa cum trebuie să fie și sunt convins că, dacă am fi avut teren de antrenament și de joc mai bun, jocul echipei ar fi arătat mult mai bine. Ne-am îndeplinit obiectivul, am reușit să terminăm primii în play-out, la egalitate cu Petrolul, din grupa cealaltă. Am terminat pe locul 7-8, dar, până la urmă, am spus că locul nostru era în primele 6.