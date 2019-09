Farul a plătit tribut ratărilor la Reşiţa

FC Farul Constanţa nu a reuşit să obţină măcar un punct la finalul partidei cu CSM Reşiţa, disputată în deplasare, sâmbătă, în etapa a 9-a a Ligii a 2-a la fotbal, ocaziile ratate de jucătorii pregătiţi de Ianis Zicu şi Daniel Florea cântărind decisiv în satbilirea rezultatului final. Farul a cedat cu scorul de 1-2 (Al. Stoica 45-pen. / D. Ene 18, Săulescu 78) un meci în care formaţia constănţeană a fost superioară la capitolul posesie, însă greșeală din repriza a doua a defensivei a decis învingătoarea.

Au evoluat pentru Farul: Muțiu (cpt.) - Nicola, Cană, V. Lică, Carabela - M. Doumbia (61 D. Toma), Antoche - Al. Stoica, Greu (81 Hordouan), P. Petre - I. Stoica (65 Kanda).

La finalul partidei, antrenorul Ianis Zicu a declarat, pentru site-ul oficial al clubului constănţean, că echipa ar meritat victoria: „Este o înfrângere dureroasă. Dacă ne-ar fi dominat adversarii și ar fi avut ocazii, era altceva, dar așa este greu să te împaci cu această înfrângere. Am primit primul gol la o fază fixă, iar al doilea după un corner al nostru și o degajare la întâmplare. Erau doi fundași, Nicola și Carabela, care ar fi trebuit să facă fault, nu aveau cartonaș galben, dar au lăsat atacantul advers să vină de la mijlocul terenului până în careul nostru. Din păcate, nu reușim să marcăm mai mult, chiar dacă am avut multe situații de gol, multe mingi în careul advers, pe care nu le-am fructificat, și am controlat jocul. Aceasta este marea durere! Am dominat clar Reșița, care avea și probleme fizice după meciul din Cupa României. Din păcate, am pierdut cel puțin un punct, dacă nu trei, pentru că meritam să câștigăm. Păcat, ar fi fost al patrulea meci consecutiv fără înfrângere”.

PRIMA ÎNFRÎNGERE PENTRU LIDER

Celelalte rezultate - vineri, 27 septembrie: FC Csikszereda - Universitatea Cluj 1-1; sâmbătă, 28 septembrie: Viitorul Pandurii Tg. Jiu - ASU Politehnica Timişoara 1-4, SCM Gloria Buzău - Concordia Chiajna 2-1, UTA Arad - Daco-Getica Bucureşti 6-0, Dunărea Călăraşi - Pandurii Tg. Jiu 4-0, Campionii FC Argeş - Turris Oltul Turnu Măgurele 3-2.

Programul celorlalte partide ale etapei - duminică, 29 septembrie, ora 11.00: Ripensia Timişoara - Sportul Snagov, ora 12.00: Metaloglobus Bucureşti - Rapid Bucureşti (Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport); marţi, 1 octombrie, ora 17.45: Petrolul Ploieşti - CS Mioveni (Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport).

Clasament Liga a 2-a: 1. Turnu Măgurele 22p (golaveraj: 20-5), 2. UTA 19p (26-5), 3. Buzău 19p (18-7), 4. Mioveni 16p (11-5), 5. Rapid 16p (13-9), 6. Metaloglobus 13p (14-10), 7. FC Argeş 16p (13-10), 8. Reșița 12p (11-9), 9. FC FARUL 12p (6-6), 10. Chiajna 12p (8-11), 11. Viitorul Pandurii 11p (7-12), 12. Petrolul 11p (7-10), 13. U. Cluj 10p (11-8), 14. ASU Poli 9p (7-6), 15. Csikszereda 9p (8-10), 16. Călărași 9p (10-13), 17. Ripensia 8p (8-12), 18. Daco-Getica 6p (4-19), 19. Pandurii 5p (5-19), 20. Snagov 1p (2-23).