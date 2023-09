Farul Constanţa a învins-o cu 3-0 pe Flora Tallinn, în preliminariile Europa Conference League

Farul Constanţa a câştigat cu scorul de 3-0 (0-0) meciul cu formaţia estoniană Flora Tallinn, disputat joi, la Ovidiu, în prima manşă a turului al treilea preliminar din Europa Conference League.

Au evoluat - Farul (manager tehnic Gheorghe Hagi): Aioani - Kiki, Larie, M. Popescu, Borza (72 Sîrbu) - Băluță, Nedelcu (76 Grameni), Artean (88 Boli) - Mazilu (72 Rivaldinho), Budescu (88 Queiros), Alibec. Rezerve: Buzbuchi - Vînă, Andronache, Carnat, Sali, N. Popescu, Dussaut.

Flora Tallinn (antrenor Jurgen Henn): Grunvald - Hussar, Kuusk, Seppik, Lilander (84 Kallaste) - Lukka - Mihhilov (72 Zenjov), Vassiljev, Miller, Ojamaa (72 Purg) - Alliku. Rezerve: Paplavskis, Lapa, Kivila - Lipp, Zanjov, Kolobov, Pajo, Varjund, Veering, Kuraksin.

"Lumea e fericită, jucătorii sunt fericiţi. Pentru calitatea jucătorilor şi tot ce am făcut în repriza a doua cred că am meritat victoria, chiar dacă şi ei au avut două ocazii foarte clare. Ne-a ieşit, suntem fericiţi şi mă bucur pentru jucători, pentru că aveam nevoie de această victorie. Cel mai mare plus este că nu am luat gol.

La ce echipă am văzut, cum arată Flora Tallinn, nu este de ajuns 3-0 pentru calificare, pentru că e o echipă atletică, foarte bună. O echipă care joacă vertical foarte bine, care joacă şi între linii, ştiu jocul, sunt foarte înalţi. Va trebui să pregătim foarte bine returul, fazele fixe. Va trebui să facem un meci foarte bun la ei pentru că sunt periculoşi", a declarat Hagi la finalul meciului.