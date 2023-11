Farul Constanţa a terminat la egalitate cu UTA Arad, 2-2 (1-2), joi seara, la Ovidiu, într-un meci restant din etapa 5-a a Superligii de fotbal.

Farul e neînvinsă de cinci etape, în care a înregistrat trei victorii şi două egaluri.

UTA a înregistrat al cincilea egal consecutiv (trei cu scorul de 2-2).

Au evoluat - Farul (manager tehnic Gheorghe Hagi): Aioani - Sîrbu (46 Dussaut), Boli (86 Sali), M. Popescu, Kiki - Băluță, Artean, Grameni (76 Borgnino) - Da Costa (46 L. Munteanu), Rivaldinho (65 Doicaru), Budescu. Rezerve: Buzbuchi - Queiros, Gustavo, N. Popescu.

UTA (antrenor Mircea Rednic): Fl. Iacob - Rodrigues, Conte, Benga, Abeid - De Freitas - Micovschi (78 Carp), Fabry (64 Omondi), Cr. Mihai (78 R. Pop), Ofosu (64 Căpușă) - Cooper (54 Luckassen). Rezerve: Kucher - Stolnik, Stahl, Marku.

Hagi s-a arătat nemulțumit de jocul prestat de jucătorii Farului:

Acum cred că nu am făcut un meci bun defensiv, nu am stat bine în teren, nu s-a alergat, am pierdut dueluri. Doar două goluri, cred că e puțin.

Eu le-am zis doar că mici detalii, trebuie să te conectezi foarte bine, să fii convins de ce faci și atunci cred că lucrurile o să iasă. Mai am 10 copii care mă așteaptă, nu am nicio frică, poate ei sunt mai buni. Lucrăm, încercăm tot timpul să producem ceva. Nu ne simțim campionii României. Sperăm să reglăm lucrurile, să mergem înainte, cu siguranță drumul va fi greu, a declarat Gică Hagi la finalul partidei.