Farul Constanţa, amendat cu 11.250 de lei de Comisia de Disciplină a FRF

Comisia de Disciplină din cadrul Federaţiei Române de Fotbal (FRF) a decis în şedinţa sa de miercuri să sancţioneze clubul Farul Constanţa, liderul Superligii, cu o amendă de 11.250 de lei pentru incidentele de la meciul cu Rapid.

''FC Rapid 1923 vs. FCV Farul Constanţa - Incidente - În temeiul art. 82.1 şi 3.a şi c, raportat la art. 83.2.b din RD, se sancţionează clubul FC Rapid 1923 cu penalitate sportivă de 7.500 lei. În temeiul art. 82.2 şi 3.a şi c, raportat la art. 83.2.b din RD, se sancţionează clubul FCV Farul Constanţa cu penalitate sportivă de 11.250 lei. În temeiul art. 82.2 şi 3.b, raportat la 83. 2.c, cu aplicarea art. 54.2 din RD, se sancţionează clubul FCV Farul Constanţa cu penalitate sportiva de 7.500 lei. În temeiul art. 45.1 din RD, clubul FCV Farul Constanţa va executa sancţiunea pentru abaterea cea mai gravă, respectiv penalitate sportivă de 11.250 lei'', se arată în decizia publicată pe site-ul LPF.



Cluburile Universitatea Cluj şi CFR Cluj au fost amendate fiecare cu câte 10.000 de lei în urma incidentelor de la meciul direct din etapa a 15-a a Superligii (1-2).

''AS FC Universitatea Cluj vs. FC CFR 1907 Cluj - Incidente - În temeiul art. 82.1 şi 3.a şi c, raportat la art. 83.2.d din RD, se sancţionează clubul AS FC Universitatea Cluj cu penalitate sportivă de 10.000 lei. În temeiul art. 82.2 şi 3.a şi c, raportat la art. 83.2.d din RD, se sancţionează clubul FC CFR 1907 Cluj cu penalitate sportivă de 10.000 lei'', precizează decizia comisiei.