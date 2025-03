Farul Constanța l-a achiziționat pe atacantul ucrainean Daniel Kiwinda

Echipa de fotbal Farul Constanța a anunțat, luni, pe site-ul oficial, semnarea contractului cu atacantul ucrainean Daniel Kiwinda, din postura de jucător liber după plecarea de la formația maghiară Fehervar.

Jucătorul în vârstă de 20 de ani a declarat că pentru el acest transfer reprezintă o bună oportunitate de a evolua ca fotbalist.

"Am ales această echipă deoarece am considerat că este o bună oportunitate de a deveni un jucător mai bun. Și vreau să câștig trofee, vreau să ajut echipa să obțină trofee și să se claseze pe un loc cât mai bun în campionat. Este o bună oportunitate pentru mine, am văzut potențialul echipei și cred că antrenorul are încredere în mine. Și eu am încredere în el, consider că putem face lucruri bune. Nu știu foarte multe despre fotbalul românesc, dar știu despre Hagi că a fost un jucător foarte bun", a declarat Kiwinda.