Farul Constanţa nu a primit licenţa UEFA

Clubul Farul nu a primit licenţa UEFA din partea Administraţiei de Licenţiere a Federaţiei Române de Fotbal şi nu va putea juca în ediţia 2022-2023 a cupelor europene, în cazul calificării, ca urmare a schimbării denumirii din "FC Viitorul" în "Farul Constanţa", preşedintele Gheorghe Popescu declarând, miercuri, că gruparea va ataca decizia la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne.

"Noi vom lua legătura cu avocaţii noştri şi vom merge mai departe pentru că decizia de a ne refuza licenţa UEFA mi se pare cel puţin stranie. Atâta timp cât ai avizul Federaţiei Române de Fotbal, cât timp respecţi regulamentele internaţionale, nu înţeleg de ce nu putem participa în cupele europene.

Următorul pas este Tribunalul de Arbitraj Sportiv, nu există altă instanţă. Când am schimbat numele din FC Viitorul în Farul Constanţa am respectat întru totul cerinţele forurilor internaţionale şi ale Federaţiei Române de Fotbal. Ba mai mult, înainte de a face această mişcare (n.r. - schimbarea denumirii clubului) am avut avizul Federaţiei Române de Fotbal.

Deci am anunţat federaţia înainte, am primit avizul federaţiei şi am dat drumul procedurii. Am respectat absolut tot ce putea fi respectat la acea oră. De fapt noi nu am făcut altceva decât să luăm numele şi emblema de la Farul Constanţa", a declaratGheorghe Popescu