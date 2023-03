Farul Constanța va putea primi licenţa pentru sezonul 2023-2024 al cupelor europene

Clubul de fotbal Farul Constanţa a câştigat procesul la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne privind licenţa UEFA şi va putea primi dreptul de participare în cupele europene începând cu sezonul 2023-2024.



Federaţia Română de Fotbal a anunţat, marţi, pe site-ul său oficial, că TAS a anulat decizia Club Financial Control Body (CFCB) din cadrul UEFA, prin care grupării patronate de Gheorghe Hagi i se interzisese participarea în cupele europene, în cazul calificării, ca urmare a schimbării denumirii din "FC Viitorul" în "Farul Constanţa".

Farul Constanţa a anunţat pe site-ul oficial succesul în procesul împotriva forului european

Așa cum am transmis în mod oficial de acum câteva luni de zile, clubul nostru a continuat demersul juridic referitor la dreptul de participare în competitiile europene.

În cursul zilei de ieri am primit cu satisfacție Decizia Tribunalului Sportiv de la Lausanne (TAS) prin care se consfințește că Farul Constanța are dreptul de a solicita licența UEFA pentru participarea în competițiile europene din acest an.