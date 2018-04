FARUL SUNTEM NOI! Cobaii care au supravieţuit!

21:55:09 / 25 Martie 2018

CARE VOI?

CARE VOI?? Adunatura de hoti/.golani/.ospatari/ ?Voi sunteti FARUL?? Pai nu vedeti ca nu va baga nimeni in seama in formula asta de la club?? toti golanii ,derbedeii, mancatori de rahat peste tot unde puteti barfati?? PITU..MUZACA..SISCU..MIHAILESCU..PETRESCU..FARCAS..??? Voi care umblati dupa interesse , sa furati din banii altora?/L-ati convins pe TIBI CURT, sa accepte acest post, crezand ca o sa aduca bani cu sacii de la socrul lui....niciodata asta? Pe AKAN,la imbarligat escrocul de MUZACA sa vina linga echipa ,sa aduca bani de acasa sa poata ei sa fure? Farcas a furat de la Confort Urban sa -i bage in echipa de fotbal performer, acum este condamnat penal si face munca in folosul comunitatii pe la bucuresti,sa nu-l vada lumea in oras, pe escrocul asta care a muscat mana celor care i-au dat de mancare...dar d-zeu nu doarme, la lasat si nevasta, isi vinde si casa ,,, a facut un copil cu o curva,,, o sa ajunga un boschetar, acest denuntator notoriu. PITU? un betiv ordinar, un derbedeu si un frustrat notoriu, ?? Pai voi astia sunteti farul???care FARUL?TUZLA..poate ,...ca cel din constanta sub nici o forma.... nimeni nu va ajuta, nimeni nu va da bani,sa-i furati voi....pacat ca au venit aici oameni cu nume gen GRIGORAS,CURT,DINU,,,care nu aveau ce sa caute in mocirla asta si in bataia asta de joc ,,o echipa de rahat, cu mancatori de rahat,cu caractere de rahat...intru-n cuvant ..O ECHIPA DE RAHAT...CU OAMENI DE RAHAT....RUSINE RUSINE pe mana cui a ajuns acest club