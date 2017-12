Fascinaţia tărâmului dintre ape, în lumini, umbre şi culoare

36 de artişti, 18 constănţeni şi 18 tulceni, s-au reunit pentru a expune pe simezele Muzeului de Artă de la mare, fascinaţi de puterea de atracţie pe care peisajul dobrogean o exercită asupra sensibilităţii lor. Pentru a doua oară în ultimii trei ani, ei au realizat „Saloanele Dobrogei”, cu o temă ofertantă, „Incursiuni în peisajul dobrogean”, care deschide drumul unor multiple interpretări.

De altfel, toate cele aproximativ 80 de lucrări de pictură, grafică şi sculptură - o maşină a timpului realizată de Filiz Velula - reprezintă modul artiştilor dobrogeni de a-şi exprima ataşamentul faţă de un spaţiu magic pe care şi-l revendică cu mândrie.

„Peisajul dobrogean m-a inspirat de când am ajuns la Tulcea, după terminarea facultăţii. Eu sunt din Prahova, dar am rămas în Dobrogea, la Tulcea, datorită atmosferei speciale pe care am întâlnit-o aici. Peisajul din Dobrogea e unic, este o sursă continuă de inspiraţie. Lumina e deosebită în Dobrogea, mai ales în Dobrogea de nord, unde există un contrast special între lumină şi umbră”, a spus Maria Pelmuş.

Pânzele celor 36 de artişti transmit sentimentul apartenenţei la un spaţiu dobrogean, în culori diferite şi stil propriu, care pun în valoare originalitatea fiecărui artist.

Ţărmurile Mării Negre, surprinse în toate anotimpurile, spectaculoasele peisaje din Deltă, cu pescari şi stufăriş, coloritul şi lumina aparte a peisajelor imortalizate pe pânze amintesc de Dobrogea profundă.

UN BRAND AL DOBROGEI Vernisajul „Saloanelor Dobrogei”, ediţia a II-a, a avut loc ieri, fiind susţinut de gazda manifestării, directorul Muzeului de Artă, dr. Doina Păuleanu, alături de care s-au aflat preşedinţii celor două filiale ale Uniunilor Artiştilor Plastici din România, din Tulcea - Viorel Poiată, respectiv Constanţa - Aurelian Broască.

„Saloanele Dobrogei reprezintă un brand al celor două filiale reunite aici, la Constanţa (...) Fie din nord, fie din centru, fie de la Balcic, peisajele dobrogene reprezintă o modalitate de a investiga acest drum al soarelui şi al luminii, această cale regală a picturii româneşti”, a spus dr. Doina Păuleanu.

„La Saloanele Dobrogei am ales o lucrare legată de oraşul Constanţa, locul în care m-am născut şi trăiesc. Este o lucrare foarte nouă, inspirată de Portul Tomis, un fel de dar pe care îl fac eu publicului care vizitează această expoziţie”, a spus pictorul Florin Ferendino. De altfel, neîntrecutul colorist dobrogean va fi astăzi ambasadorul Constanţei la Muzeul de Artă din Tulcea, unde va prezenta expoziţia „Dobrogea - Jurnal de călătorie”, cuprinzând 122 de lucrări, din care 76 sunt realizate în ulei, restul fiind acuarele şi pasteluri.

„Saloanele Dobrogei” prefaţează două tabere de creaţie care vor avea loc la Balcic şi, respectiv, în Deltă, la Mila 23, de unde se vor naşte alte peisaje dobrogene.

Referitor la fascinaţia spaţiului dobrogean, pictorul Florin Ferendino a spus: „Sunt îndrăgostit de pământul dobrogean. Foarte des străbat Dobrogea de la un capăt la altul. Nu cred că a mai rămas vreun colţişor necunoscut de mine. Îmi face mare plăcere ca, în fiecare anotimp, să caut elemente din peisajul dobrogean pe care să le transpun pe pânze. Locuri precum Babadag, Mănăstirea Saon, oraşul Tulcea, locurile legate de Dunăre, Cernavodă, Rasova, toate constituie subiecte pentru lucrările mele”.