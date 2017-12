Fashion Show, sub semnul ludicului şi al romantismului

Rafinament, senzualitate, eleganţă şi feminitate. Acestea sînt atribuitele care au caracterizat cea de-a doua prezentare de modă a acestui an, la Centrul Comercial TOM, după fashion show-ul din primăvară. Sub deviza „Red Passion for Fashion”, celor care aleg Centrul Comercial TOM ca loc pentru shopping li s-a pregătit, sîmbătă seară, un eveniment de excepţie, care a marcat lansarea colecţiilor de toamnă-iarnă ale brandurilor: Frankie Garage, Kenvelo, La Femme, Marks & Spencer, Calliope şi Rinascimento, încălţămintea fiind asigurată de Benvenutti, Leonardo şi Otter. Conceptul „Red Passion for Fashion”, selecţia colecţiilor, selecţia modelelor, acesoriile, muzica şi elementele de grafică îi aparţin analistului de modă Alin Gălăţescu, up director-ul show-ului. „Roşul este considerat culoarea surpriză a sezonului. Totul reflectă bucuria de a trăi şi ieşirea din starea de criză prin joc”, a precizat analistul de modă Alin Gălăţescu.

Evenimentul a evidenţiat tendinţele principale ale noului sezon, caracterizat prin reîntoarcerea spre zona anilor ‘80, o puternică tendinţă neoclasică prin repunerea în valoare a costumelor cu fustă, o reinventare a jeans-ului, o zonă de pariziansim şi de inspiraţie a anilor ’40, cu fuste conice, bolerouri sau rochii corset. Primul brand prezentat, Frankie Garage, a atras atenţia asupra ţinutelor sale sport, dar şi casual, negrul, griul, dar şi movul caracterizînd la nivel cromatic prezentarea, imprimîndu-i, în acelaşi timp, un spirit ludic.

Kenvelo aduce sezonului de toamnă-iarnă nota de voioşie şi tinereţe a anilor ’80. Griul, albastrul, movul sînt culorile vedetă. Jeanşii, fustele mini, colanţii cu imprimeuri animaliere, dantelele, genţile mari şi viu colorate au atras privirile celor care au urmărit show-ul, transmiţînd, totodată, o stare de optimism, senzualitate şi energie. Ţinutele La Femme prezentate în cadrul show-ului de modă de sîmbătă seară au fost un omagiu adus feminităţii. Cămăşile ample, sub formă de ii, albe şi cu imprimeuri subtile, rochiile drepte, care pun în evidenţă feminitatea, pantalonii drepţi sau largi şi genţile masive definesc stilul La Femme.

Colecţia propusă pentru acest sezon de Marks & Spencer pune în valoare feminitatea şi senzualitatea neagresivă. Lenjeria detaşată: slipii anilor ’40, purtarea sutienelor deasupra unui maieu ca un semn de cochetărie, fără nimic vulgar, şalurile ample şi fluide, precum şi tonurile de crem, griul sau negrul au dat o notă de eleganţă prezentării.

Colecţia oferită de Calliope a atras prin omogenitate şi prin tendinţa rock. Gecile pînă în talie, fustele mini şi predilecţiile pentru albastru marin şi gri au pus în evidenţă o femeie puternică şi senzuală. Fashion show-ul s-a încheiat cu o colecţje într-o notă modernă şi ultra sofisticată, oferită de Rinascimento. Curelele pe talii, rochiile care evidenţiază talia feminină, cămăşile cu buline mari - combinaţia alb-negru fiind în trend în acest sezon - şi colanţii negri au imprimat o notă de eleganţă şi de romantism dark întregii colecţii.

Romantism şi bucurie de a trăi

Potrivit analistului de modă Alin Gălăţescu, în acest sezon, genţile mari rămîn în prim plan, avînd un rol important în construirea imaginii femeii moderne. De asemenea, pantalonii foarte apropiaţi de picior sau cei derivaţi din zona asiatică se menţin încă în trend, la fel ca şi colanţii, consideraţi de unii specialişti „artificiile esenţiale ale sezonului”. Umerii puternic accentuaţi, cămăşile colorate sau cu buline, precum şi imprimeurile animaliere derivate spre urban şi spre ludic, precum şi preferinţele cromatice pentru bleumarin, negru, roşu, gri sau mov se regăsesc în tendinţele sezonului toamnă-iarnă 2009-2010. În ceea ce priveşte încălţămintea, în tendinţe sînt cizmele, botinele şi platformele, fie ultra clasice sau extrem de originale.

De trei ani, încă din octombrie 2006, Centrul Comercial TOM, face o tradiţie din organizarea unor evenimente atractive pentru vizitatorii săi, punînd un accent deosebit pe eleganţă, noutate şi calitate, devenind, astfel, locul preferat pentru shopping şi agrement în peisajul oraşului Constanţa.