Faţă de pernă anti-rid

Cercetătorii americani au realizat o faţă de pernă al cărei material include oxid de cupru şi care contribuie la eliminarea ridurilor, spre deosebire de feţele de pernă normale, informează “Telegraph”, în ediţia online. În timpul testelor, persoanele care au folosit faţa de pernă din material pe bază de oxid de cupru au constatat, după patru săptămîni, că au mai puţine riduri.

Testele clinice, supravegheate de dermatologi, au fost realizate timp de o lună, pe un număr de 57 de voluntari. Aceştia au primit fie feţe de pernă anti-rid, care nu dau pielii o senzaţie diferită faţă de cele normale, sau feţe de pernă convenţionale. La finele perioadei de test, persoanele care au utilizat feţele de pernă din material special aveau mai puţine riduri şi cute faciale. “Medicul chirurg care a supervizat testele noastre de vindecare a rănilor a remarcat că o creştere a colagenului contribuie la acest proces. Ne-am întrebat dacă acest lucru ar putea contribui la înlăturarea ridurilor şi cutelor faciale, astfel încît am realizat feţe de pernă dintr-un material pe bază de cupru şi am remarcat că, după cîteva zile de utilizare a lor, liniile feţei au început să se estompeze. Este o descoperire fantastică. Materialul are impact asupra tuturor liniilor feţei, însă acţionează cel mai bine asupra celor pronunţate”, a declarat Jeffrey Gabbay, proprietarul companiei Cupron, care şi-a folosit experienţa în realizarea de obiecte de uz medical din material pe bază de cupru pentru a realiza faţa de pernă. Cercetătorii consideră că umezeala pielii determină emanarea de ioni de cupru din faţa de pernă, aceştia stimulînd producţia de colagen din apropierea suprafeţei pielii.

Compania a vîndut pînă acum circa 10.000 de feţe de pernă din material special pe teritoriul SUA, la peste 25 de dolari bucata şi intenţionează să lanseze produsul şi în afara ţării. În plus, societatea a mai realizat o gamă de accesorii din materiale pe bază de cupru, cum ar fi mănuşi şi acoperitori pentru ochi.