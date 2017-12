Fata dispărută a fost găsită de un taximetrist

Maria Paraschiva Ursu, fata de 14 ani care a fugit de acasă după ce a furat 60 de lei din portofelul mamei a fost găsită. Sâmbăta trecută, un bărbat a anunţat autorităţile că adolescenta din Sibioara stă la el acasă chiar din noaptea în care a dispărut. „Miercuri seară, în zona popasului Cişmea, din apropiere de Ovidiu, mi-a sărit în faţa maşinii. Am tras brusc stânga de volan şi am reuşit să o evit. Era foarte speriată. Mi s-a făcut milă de ea şi am luat-o cu mine acasă, unde i-am dat de mâncare şi am lăsat-o să doarmă. Mi-a spus că îi este frică să se întoarcă acasă pentru că părinţii o bat, o înţeapă cu vârful cuţitului în mână şi nu îi dau de mâncare“, a povestit taximetristul care a găsit-o pe Maria, Sali Gazi. Adolescenta a fost preluată de reprezentanţii Direcţiei Generale pentru Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Constanţa. „Fata a refuzat să se întoarcă în sânul familiei invocând faptul că a fost agresată de aceştia. Din această cauză, a fost luată măsura internării acesteia într-un centru de plasament. Sunt suspiciuni că fata ar fi fost agresată fizic şi abuzată sexual, iar în acest sens aşteptăm concuziile finale ale anchetatorilor“, a declarat directorul adjunct al DGASPC Constanţa, Mihaela Ristea. Poliţiştii care anchetează acest caz spun că, la începutul acestei săptămâni, fata va fi supusă unei expertize medico-legale în urma căreia urmează să fie luate măsurile legale împotriva celor doi părinţi care neagă acuzaţiile adolescentei. „Nu am ţinut-o flămândă. Nu am bătut-o, eu doar ţipam la ei. Ăsta este adevărul“, spus mama fetei, Daniela Ursu.

FUGA „Totul s-a întâmplat marţi, când mi-a luat 60 de lei din portofel. Am văzut că şi-a luat dulciuri şi că a pus-o pe sora ei mai mică să îi ia o pungă cu floricele de la Oituz. I-am zis să recunoască, să spună de unde are banii. Am întrebat-o dacă ea a luat banii din portofel, dar a zis că nu. I-am spus că dacă nu îmi spune adevărul, o să dau telefon la poliţie. Seara, după ce am adormit copiii, a zis că se duce afară la toaletă. Am stat eu vreo jumătate de oră şi când m-am dus în spate nu am mai găsit-o. Am anunţat poliţia vineri dimineaţă pentru că joi a fost văzută în sat şi am zis că poate o găsesc, că poate vine acasă“, spunea vinerea trecută mama adolescentei fugite. În aceeaşi zi, câteva zeci de poliţişti, jandarmi, şi agenţi ai unor firme de pază au scotocit împrejurimile localităţii însă fără niciun rezultat.