„Fața întunecată a Lunii“ nu se poate vedea decât la… RAO

“Fața întunecată a Lunii”, de Anthony O’Neill, este una dintre cele mai recente apariţii la Editura RAO. În acest thriller science-fiction, un android anarhist comite o serie de crime pe o bază de pe Lună numită Purgatoriul, loc de detenție pentru răufăcătorii trimiși aici de pe Pământ. Un fost polițist, locotenentul Damien Justus, este trimis pe Lună ca să investigheze cazul și să-l prindă pe criminalul în serie, androidul Leonardo Black.

Despre “Fața întunecată a Lunii”

„Fața întunecată a Lunii este o combinație între ceea ce s-ar putea întâmpla când Raymond Chandler îl întâlnește pe Isaac Asimov ascuns în umbră. Ceea ce m-a captivat în roman este detectivul lunar, fost polițist, care e trimis pe o colonie pe Lună ca să investigheze niște crime misterioase. Un sistem corupt. Scene de urmăriri. Roboți ucigași. O carte foarte bună!“ - Peter Clines, scriitor

„Un subiect SF inspirat... convingător la toate nivelurile“ - The Wall Street Journal

„Stilul noir domină într-o țesătură de mistere pe fața întunecată a Lunii. Un umor morbid și o intrigă aparte fac din Fața întunecată a Lunii un thriller SF excelent“ - Publishers Weekly

Cine este Anthony O’Neill

Anthony O’Neill este fiul unui polițist irlandez și al unei stenografe australiene. S-a născut în Melbourne, în 1964, și trăiește în prezent în Edinburgh. Înaintea acestui volum, a scris 4 romane care au fost publicate în 14 limbi: Șeherezada (2001), The Lamplighter (2003), The Empire of Eternity (2006), The Unscratchables (2009), publicat în afara granițelor Australiei, sub pseudonimul Cornelius Kane.