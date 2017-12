Deunăzi, în timp ce Boc raporta rezultatele obţinute în întrecerea socialistă, i-am văzut faţa lui Berceanu. De fapt, dumnealui, ajuns la limita jenei personale din cauza momentului penibil gestionat de premier, făcea, ca într-un film mut, feţe-feţe. L-aţi văzut vreodată pe Berceanu făcând feţe-feţe? Nici nu ştiţi ce aţi pierdut! În materie de făcut feţe-feţe, este un artist desăvârşit, fiind în stare să imite toate naţionalităţile conlocuitoare. Dacă un coleg de-al său spune o prostie, cum s-a întâmplat şi în cazul descris mai sus, Berceanu face o faţă care ne scuteşte de comentarii. Cu ajutorul feţei sale, putem descifra mai uşor derapajele hilare ale unor activişti din PD-L. În general , în acest partid se poartă faţa unităţii de monolit şi se aplaudă frenetic fiecare gest, fie el şi de doi lei, făcut de conducătorul iubit. De regulă, după o faţă adecvată unor momente solemne, urmează uralele de rigoare. Indiferent de inepţiile pe care le spune, conducătorul iubit trebuie să fie întâmpinat cu feţe radioase. Nu se acceptă reacţii contrare unanimităţii de partid. De aceea, mă surprinde faţa lui Berceanu. Practic, cu fiecare cifră şi angajament asumat într-o manieră triumfătoare de către premierul demis, faţa lui Berceanu se schimonosea prelung a intrigă, mirare, compasiune sau, în funcţie de subiectul enunţat, chiar a zeflemea. De pildă, când Boc sărea calul cu succesele guvernului său, Berceanu depărta, la o distanţă apreciabilă, ochiul stâng de ochiul drept. Am remarcat, cu acest prilej, capacitatea de mobilizare a obrajilor şi expresia crâncenă a maxilarului. Într-o vădită acţiune de sfidare a mesajului lui Boc, puţin a lipsit ca şi limba lui Berceanu să se revolte, ceea ce ar fi putut provoca un scuipat. Faţa lui Berceanu proiecta pentru cunoscători realitatea inversă a mesajului socialist transmis de un premier de dreapta. Practic, proiecta realitatea adevărată. Fiind extrem de expresivă, faţa lui Berceanu a transformat angajamentele enunţate de Boc într-un scenariu comic. Premierul era grav şi sobru, desigur, în conformitate cu momentul istoric asumat. Faţa lui Berceanu era oarecum naivă şi surprinsă de gogomăniile debitate de şeful său de guvern. Am descris metoda depărtării ochilor într-un moment de adâncă mirare. Iată şi alte mişcări expresive cu ochiul. Când amintea de preşedinte, îşi apropia ochii şi clipea des. La capitolul autostrăzi, care îl doare cel mai mult, strâmba din gură. La un moment dat, m-am temut să nu rămână strâmb. Din mimica buzelor, stilul mărunt, am înţeles că nu s-a asfaltat mare lucru. Creşterea nivelului de trai a fost ilustrată de semnul distinctiv al şoferului uitat cu degetul în sus. Angajamentele lui Boc i-au scos ochii din orbite. Dacă ar fi avut glas, faţa lui Berceanu ar fi exclamat: “Băi, Boc, tu ştii ce vorbeşti acolo?” Reacţia lui Berceanu a fost extrem de sugestivă şi de intensă pe întreaga durată a spiciului ţinut de domnul prim ministru demis. Era ca şi cum cineva l-ar fi călcat pe unghia coaptă de la degetul mic. De regulă, în PD-L, vorbele şefului, indiferent de greutatea tâmpeniilor pe care le spune, sunt însoţite de balansul afirmativ al celor mulţi.