Faţa nevăzută a noului Cod Penal!

Noul Cod Penal sufocă instanţele! Magistraţii constănţeni trebuie să facă faţă unei adevărate avalanşe de sesizări privind reducerea pedepselor, eliberarea din penitenciar sau internarea în centrele de reeducare! De la 1 februarie, de când a intrat în vigoare noul act normativ, instanţele au fost luate cu asalt de numeroasele sesizări înaintate de membrii comisiilor care au analizat şi au verificat dosarele persoanelor condamnate definitiv, stabilind în final cine beneficiază de legea mai favorabilă. Judecătoria Medgidia şi Tribunalul Constanţa au fost instituţiile lovite în plin de valul de solicitări. Iar semnele nu sunt bune. Magistraţii spun că se aşteaptă acum ca, în săptămânile următoare, numărul sesizărilor să ajungă la 1.000!

SOLUŢIE TEMPORARĂ Principala problemă cu care se confruntă judecătorii este lipsa sălilor de judecată. Spre exemplu, Secţia Penală a Tribunalului Constanţa împarte încăperile destinate desfăşurării proceselor cu celelalte secţii ale acestei instanţe, dar şi cu magistraţii Curţii de Apel Constanţa. În condiţiile în care cele şase spaţii sunt deja insuficiente pentru dosarele aflate pe rol, noile cauze fac ca această problemă să devină şi mai greu de gestionat. Pentru a se descurca, totuşi, în această situaţie dificilă, pe care cei ce au elaborat noile Coduri nu au anticipat-o, magistraţii sunt nevoiţi să apeleze la tot felul de artificii. „Toţi judecătorii Secţiei Penale au fost învestiţi să soluţioneze sesizările transmise de comisiile penitenciarului, care nu sunt puţine. Soluţia temporară găsită de ei a fost introducerea acestor sesizări în şedinţele de fond pe care le au programate săptămânal. Există, însă, şi situaţii în care sesizările trebuie judecate urgent şi magistratul desemnat să le soluţioneze nu are şedinţă de fond în acea perioadă. Atunci, el este nevoit să caute o sală liberă sau să aştepte până când se eliberează o încăpere”, a declarat preşedintele Tribunalului Constanţa, judecător Vasile Cărbune-Cosac. De la 1 februarie şi până în prezent, pe rolul Tribunalului Constanţa au fost înregistrate peste 100 de sesizări, printre ele numărându-se şi contestaţiile la soluţiile date de Judecătoria Medgidia.

30 DE CERERI ÎNTR-O ZI Preşedintele Judecătoriei Medgidia, judecător Fănel Stănilă, a declarat că, pe lângă sesizările comisiilor care au decis cine ar putea beneficia de legea mai favorabilă, şi deţinuţii pot cere eliberarea sau reducerea pedepselor, conform noului Cod Penal. “De la 1 februarie şi până ieri, am primit 143 de sesizări ale comisiilor şi 56 de cereri ale persoanelor condamnate. Numai într-o singură zi am înregistrat 30 de solicitări ale deţinuţilor, aşa că, de acum încolo, ne aşteptăm la o avalanşă de astfel de cereri”, a spus judecătorul Fănel Stănilă. Din fericire, Judecătoria Medgidia, proaspăt renovată, are suficiente săli de judecată şi camere de consiliu pentru a face faţă situaţiei. Greul va cădea însă pe umerii magistraţilor, sufocaţi deja de volumul mare de dosare.