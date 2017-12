Fatai a plecat la Astra Ploieşti

LIBER DE CONTRACT. Criza financiară în care se zbate FC Farul face ca gruparea de pe litoral să piardă jucătorii de bază fără să încaseze vreun euro. Primul care a părăsit formaţia constănţeană după încheierea sezonului este atacantul Kehinde Fatai, în vârstă de 19 ani, care a ajuns la un acord cu Astra Ploieşti, club care îl are în postura de manager sportiv pe fostul director tehnic al constănţenilor, Dennis Şerban. Internaţionalul nigerian de tineret a fost achiziţionat de formaţia pregătită de Mihai Stoichiţă, din postura de jucător liber de contract, întrucât nu-şi mai primise salariul din luna ianuarie. „Am semnat un contract pe o perioadă de trei ani cu Astra Ploieşti. Sunt fericit că pot juca din nou în prima ligă şi sper să uit cât mai repede ceea ce mi s-a întâmplat la Constanţa. Îmi pare rău că mă despart astfel de Farul, dar, dacă mai rămâneam, riscam să-mi închei cariera. Nu am avut alte opţiuni. Îmi doresc să joc cât mai mult la Ploieşti şi să marchez multe goluri”, a spus Fatai. „Mi-a plăcut de Fatai şi, când mi-a spus că este jucător liber de contract, i l-am recomandat lui Mihai Stoichiţă. Este un jucător cu o viteză excelentă, ceea ce contează enorm în fotbalul actual. Are şi o tehnică bunicică şi poate progresa. Sper să ne fie util”, a explicat Dennis Şerban. Fatai ar putea fi urmat în Liga I şi de ceilalţi doi jucători nigerieni din lotul Farului, care au apucat să joace deja la prima echipă, Mansur şi Henry. Ambii au fost declaraţi liberi de contract şi au mai multe oferte.

PROIECT CU TINERI. Forţaţi de faptul că vor pierde majoritatea jucătorilor din actualul lot, deoarece nu au mai achitat niciun salariu în ultimele cinci luni, conducerea clubului de pe litoral intenţionează să formeze o nouă echipă, doar cu tineri, dacă nu se va retrage în această vară. Astfel, toţi jucătorii cu contracte mari vor fi lăsaţi să plece fără pretenţii, dacă nu vor accepta reducerea salariilor, şi se va apela la jucători tineri sau fără experienţă. Altfel, mult aşteptata Adunare Generală a Membrilor Fondatori ai FC Farul, care ar fi trebuit să aibă loc azi, de la ora 17.00, la sediul clubului, a fost anulată, conducerea clubului luând decizia de a o amâna pe termen nelimitat.