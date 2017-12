Fatboy Slim, din nou în România

Cunoscutul DJ Fatboy Slim revine în România, în această săptămână, pentru a doua oară în 2010. Acesta va face show, vineri, de la ora 22.00, în clubul Studio Martin din Bucureşti. În deschidere va mixa TBF. Biletele costă 100 lei şi se pot achiziţiona exclusiv de pe bilete.ro, fiind în număr limitat.

Fatboy Slim a mixat pentru prima dată în România în cadrul unui eveniment care a avut loc în vara lui 2006, pe litoral. A doua sa vizită s-a petrecut în august 2008, iar în această vară a revenit pentru a treia oară, pe o plajă constănţeană.

Quentin Leo Cook, numele real al lui Fatboy Slim, s-a născut în 1963. Primul material discografic sub pseudonimul Fatboy Slim a apărut în 1997, iar anul următor, remixul său la piesa „Brimful of Asha\" a trupei Cornershop a petrecut mai multe săptămâni pe locul I în topurile britanice. Cel de-al doilea album al său, „You\'ve Come a Long Way, Baby\", a fost lansat în acelaşi an. Artistul a primit discul de platină în SUA şi a lansat două hituri internaţionale: „The Rockafeller Skank\" şi „Praise You\". De asemenea, a înregistrat mai multe albume de mixuri.

În anul 2003, muzicianul şi soţia sa, cunoscuta prezentatoare TV britanică Zöe Ball, s-au despărţit pentru o scurtă perioadă, iar următorul album al artistului, „Palookaville\", s-a dovedit a fi cel mai „relaxat\" şi „mai sentimental\" material al său de până acum. Un album „Best of” - „The Greatest Hits: Why Try Harder\" - a apărut în 2006. În muzica sa, artistul amestecă ritmuri house, acid, funk, hip-hop, electro şi techno.