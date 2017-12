FatBoy Slim va mixa la Mamaia

FatBoy Slim, unul dintre cei mai cunoscuţi şi mai bine cotaţi DJ şi producători din lume, va concerta în staţiunea Mamaia, pe data de 5 august, la Ultima Playa. Organizatorii evenimentului, The Mission, cred că la concert vor participa peste 10.000 de oameni. Evenimentul se va desfăşura sub titulatura "Cel mai mare concert pe plajă din România". Organizatorii au fost "avertizaţi" de promoterul artistului că, de obicei, FatBoy Slim reuşeşte să adune la concertele sale de pe plajă un număr dublu de spectatori faţă de cel estimat iniţial. Concertînd, anul trecut, la Rio de Janeiro, DJ-ul a reuşit să adune 300.000 de oameni.

Renumitul DJ, pe numele său adevărat Norman Cook, va sosi în România chiar în ziua concertului. Acesta va veni de la Londra, cu un avion particular, urmînd ca în ziua următoare să plece în Italia. FatBoy Slim va fi însoţit de o echipă de cinci oameni, printre care şi o maseuză. Întrucît stă mult timp aplecat asupra pupitrului de DJ, artistul are probleme la coloana vertebrală, maseuza fiind nelipsită din turnee. În deschiderea concertului, începînd cu ora 18.00, vor mixa DJ-ii români Vania şi Rhadoo, urmînd ca FatBoy Slim să urce la platane în jurul orei 22.00. Din concert nu vor lipsi cele mai cunoscute piese ale artistului, "Praise You", "Right Here, Right Now", "Rockafeller Skank", "Gangster Trippin", "Weapon Of Choice". Spectacolul va fi încheiat de Haute Culture (Dobrică de la "Şuie Paparude").

Scena va avea 33 de metri lungime şi 12 metri înălţime, vor exista led-screenuri, pe care vor fi proiecţii live, sunetul avînd peste 100.000 de waţi. Printre artiştii care au mai concertat în România la concertele organizate de "The Mission" se numără DJ de renume ca Tiesto, Carl Cox, John Digweed, Timo Maas, Paul Oakenfold, Erick Morillo, Armin van Buuren. Biletele pentru concert costă, pînă pe 4 august, 44 RON. În ziua concertului, un bilet va costa 60 RON.

FatBoy Slim s-a născut pe 13 iulie 1963, în Anglia. De-a lungul carierei sale a lansat patru albume şi a făcut remixuri pentru "Beastie Boys", "Cornershop" şi "Wildchild!, dar a refuzat să remixeze piesele unor artişti ca "U2" şi "Madonna". S-a remarcat prin videoclipurile sale impresionante, a vîndut peste opt milioane de albume în întreaga lume şi a primit numeroase premii muzicale (Brit Awards, MTV, Grammy), iar videoclipul piesei "Praise You" a fost votat drept cel mai bun clip al tuturor timpurilor de către telespectatorii MTV.