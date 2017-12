Favoritele sunt în grafic după prima zi

Ieri, pe plaja LUV Beach din Mamaia, a debutat turneul de volei pe plajă pentru seniori Beach Volley Champions, aflat la prima ediţie. Competiţia, susţinută de Federaţia Română de Volei, este organizată de fostul voleibalist constănţean Cristian Brînză, cu sprijinul Lafarge România şi Cosmote România.

Ieri au avut loc primele meciuri de pe tabloul principal feminin, finalele fiind programate în această după-amiază. S-au înscris în concurs zece echipe, inclusiv finalistele recentului Campionat Naţional de la Oradea, CSU Reşiţa (Sorina Buz - Andreea Smultea) şi Constanţa 1 (Marina Cojocaru - Raluca Ispas). Printre perechile cu şanse la podium se mai numără Gringas Locas (Adriana Vîlcu - Lily Olteanu), CSM Timişoara 1 (Ionela Vlad - Anca Paşca), LUV (Alexandra Badea - Delia Leiţoiu), MAVI CSŞ Caransebeş-CSM Bucureşti (Denisa Pujky - Liliana Prioteasa), dar şi CSM Timişoara 2 (Adriana Melniciuc - Ioana Ordean), alcătuită din jucătoare născute în 1997 care se pregătesc pentru Europenele şi Balcaniada junioarelor. Participă şi două echipe alcătuite din junioare constănţene, CSŞ LUV 1 (Emilia Luculescu - Andreea Vintilă) şi CSŞ LUV 2 (Sandra Axinciuc - Andreea Maer).

Iată rezultatele înregistrate ieri: LUV - CSŞ LUV 1 2-1; Gringas - CSŞ LUV 2 2-0; CSU Reşiţa (fav. 1) - LUV 2-0; Timişoara 2 (fav. 4) - MAVI 2-0; Timişoara 1 (fav. 3) - Mango 2-0; Constanţa 1 (fav. 2) - Gringas 2-0; CSŞ LUV 2 - LUV 2-0 (neprezentare); Reşiţa - Timişoara 2 2-0; Timişoara 1 - Constanţa 1 2-0; Gringas - CSŞ LUV 1 2-0. Competiţia se reia astăzi, de la ora 10.00.

Premiile turneului feminin se ridică la 500 de euro (pentru locurile 1-3) plus produse în valoare de 500 de euro, iar la masculin se acordă 1.500 de euro (pentru locurile 1-8) plus produse în valoare de 500 de euro. Printre echipele înscrise în competiţie vor fi Adrian Holhoş - Cătălin Lelea, Marian Bala - Cătălin Miron, Emil Lung - Marius Drăghici şi... Cristian Brînză - Bogdan Olteanu. „Sper ca turneul să se ridice la nivelul aşteptărilor, mai ales că am invitat cele mai valoroase echipe din ţară. Cred că sâmbătă va fi un show adevărat aici, vom avea multe premii pentru spectatori, vor fi concursuri şi multe surprize”, a declarat Cristian Brînză.