Favoriţii s-au impus la Juniors Cup Mamaia Idu

A 17-a ediţie a Juniors Cup Mamaia Idu under 16 ETA 2 la tenis de câmp, competiţie găzduită săptămâna trecută de arena Tenis Club Idu din staţiunea Mamaia, a oferit sâmbătă două finale spectaculoase în probele de simplu. La fete, constănţeanca Raluca Şerban, fav. nr. 6, a încercat să continue seria surprizelor şi să dea peste cap calculele hârtiei în duelul cu Andreea Ghiţescu, principala favorită a turneului. În cele din urmă, nu a rezistat decât un semn, Ghiţescu impunându-se cu 7-5, 6-2. „Îmi place foarte mult de Raluca Şerban. Are un potenţial foarte mare. A ales să se antreneze în altă ţară, în Cipru a progresat şi am văzut multe schimbări în jocul ei, în special la serviciu, dar şi în ofensivă”, a spus reprezentanta Federaţiei Române de Tenis, Roxana Mohănescu. Şi turneul băieţilor a fost câştigat de principalul favorit, Patrick Ciorcilă, care nu a avut emoţii în confruntarea cu cipriotul Leandros Papayiannis (fav. nr. 10), în faţa căruia s-a impus cu 6-4, 6-2. „Mă bucur că românii au câştigat toate probele. Ne gândim ca anul viitor tablourile principale să fie şi mai mici, de 32, pentru ca turneul să fie şi mai puternic”, a spus directorul turneului, Marian Sandu.