Faza 1 a campaniei de vaccinare a demarat la Constanța. Prefectul Silviu COȘA: nu au fost reacții adverse

Astăzi, 4 ianuarie a.c., a demarat faza 1 a campaniei de vaccinare împotriva SARS-CoV-2, în care au fost incluse persoane din corpul medical.

La nivelul județului, au fost stabilite 6 centre de vaccinare pentru personalul medical: Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei”, Spitalul Municipal Mangalia, Sanatoriul Balnear și de Recuperare Mangalia, Spitalul Clinic de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie Eforie Nord, Spitalul Municipal Medgidia și Spitalul Militar de Urgență „Al. Gafencu” SMMIT.

În funcție de necesități, autoritățile au în vedere deschiderea altor două centre de vaccinare, respectiv la Spitalul Orășenesc Cernavodă și Spitalul Orășenesc Hârșova.

Peste 4.000 de oameni din domeniile sănătății și social – sistem public și privat, urmează să fie imunizați.

Dozele folosite în faza 1 fac parte din tranșa de vaccinuri sosită în țară pe data 29 decembrie 2020. Fiind centru regional de depozitare (în schema națională sunt 6 astfel de centre), județului Constanța i-a fost alocat un total de 8.775 de doze, care au fost împărțite inclusiv în Tulcea, Brăila, Galați, Buzău și Vrancea.

Transportul flacoanelor a început în cursul nopții trecute și a fost făcut în condiții optime de siguranță, la temperaturile recomandate, fiind folosite vehicule și lăzi frigorifice speciale.

Astăzi, 4 ianuarie a.c., au fost distribuite 975 de doze, după cum urmează:

La ora 11:00, situația fazei 1 a campaniei de vaccinare arăta astfel:

Obiectivul Fazei 1 este de a realiza vaccinarea personalului medico-sanitar, în vederea limitării transmiterii SARS-CoV-2 și asigurarea imunizării acestei categorii esențiale de personal. Se adresează întregului personal care încadrează rețeaua sanitară națională, respectând principiul acordului liber consimțit, cu respectarea indicațiilor și contraindicațiilor precizate în prospectul produsului. Personalul medico-sanitar din zona de responsabilitate a unităților medico-sanitare în care au fost organizate centre de vaccinare se prezintă pentru vaccinare în aceste centre, pe bază de planificare/programare realizată de conducerea instituției în care este organizat centrul de vaccinare.

„Am intrat într-o etapă foarte importantă, în care o pondere mare a celor din personalul medical au oportunitatea să se imunizeze. Este o reală necesitate să-i avem sănătoși pe cei care se ocupă de persoanele aflate în nevoie și va fi un semnal puternic pentru întreaga societate, pentru că oamenii vor avea încredere din ce în ce mai mare în această campanie de vaccinare și în beneficiile ei. Am fost pe teren, am fost alături de oamenii care se ocupă direct, zi și noapte, de organizarea campaniei de vaccinare.

Totul decurge foarte bine, iar astăzi, atât la Spitalul Militar, cât și la cel din Eforie Nord, locuri în care am fost personal, am observat că toți cei programați s-au prezentat la ora stabilită, au primit prima doză de vaccin și nu au fost reacții adverse”, a declarat Silviu-Iulian COȘA, prefectul județului Constanța.