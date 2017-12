Faza interjudeţeană a CN de minivolei

La sfârşitul săptămânii trecute s-au disputat meciurile primului turneu din cadrul fazei interjudeţene a Campionatului Naţional de minivolei (jucătoare şi jucători născuţi în 2000 şi mai tineri), ediţia 2012-2013. La Buzău, în întrecerea feminină, s-au înregistrat următoarele rezultate: CSS 1 Constanţa (antrenori Viorica Lungu şi Gheorghe Brînză) - CS SLEN 90 Cernavodă (antrenori Lenuţa şi Gheorghe Iordache) 3:0, CSS Tulcea - CSS Buzău 3:1, Constanţa - Tulcea 0:3, Cernavodă - Buzău 0:3, Constanţa - Buzău 3:1, Cernavodă - Tulcea 0:3. Clasament: 1. Tulcea 9p, 2. CSS 1 Constanţa 6p, 3. Buzău 3p, 4. CS SLEN 90 Cernavodă 0p. Următorul turneu va avea loc la Constanţa, în perioada 8-10 decembrie.

La Constanţa, în sala de sport a Şcolii Generale Nr. 12 “Bogdan Petriceicu Haşdeu”, în întrecerea masculină, s-au înregistrat următoarele rezultate: CVM Tomis Constanţa A (antrenor Iulian Rădulescu) - CVM Tomis Constanţa B (antrenor Cezar Aciobăniţei) 3:1, CSS 1 Constanţa (antrenor Mihaela Isac) - CVM Tomis Constanţa C (antrenor Răzvan Parpală) 3:0, CVM Tomis B - CVM Tomis C 3:0, CVM Tomis A - CSS 1 3:1, CVM Tomis A - CVM Tomis C 3:0, CSS 1 - CVM Tomis B 3:2. Clasament: 1. CVM Tomis A 9p, 2. CSS 1 5p, 3. CVM Tomis A 4p, 4. CVM Tomis C 0p. Următorul turneu va fi organizat, în perioada 8-10 decembrie, tot de CVM Tomis.

Vineri şi sâmbătă, la Bucureşti, vor avea loc şi partidele primului turneu din cadrul fazei interjudeţene a Campionatului Naţional rezervat speranţelor (jucătoare şi jucători născuţi în 1998 şi mai tineri), ediţia 2012-2013. La feminin vor evolua CSS 1 Constanţa (antrenori Viorica Lungu şi Gheorghe Brînză), Constructorul Familia Bucureşti, Dinamo Bucureşti şi CTF Mihai I Bucureşti, iar la masculin, CVM Tomis Constanţa (antrenori Răzvan Parpală şi Cezar Aciobăniţei), CSS 1 Constanţa (antrenor Mihaela Isac), CSM CSS 2 Bucureşti şi CTF Mihai I Bucureşti.