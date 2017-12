Fazza 3 luptă pentru apărarea titlului mondial!

Nu, nu s-a schimbat campioana mondială din Class 1 World Powerboat Championship la masa verde! Doar că barca devenită campioană mondială în sezonul 2008, Victory 1, şi-a schimbat denumirea în Fazza 3! Victory Team a denumit astfel campioanaa mondială în onoarea Şeicului Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, pentru sprijinul pe care acesta l-a acordat echipei în particular şi sportului nautic în general. Fazza 3 va fi condusă de echipajul cîştigător… din urmă cu un an - Nader Bin Hendi şi Arif Al Zafeen! Echipaj care s-a destrămat imediat după victoria de la Doha, de acum un an, Al Zafeen accidentîndu-se. Cei doi speră să păstreze titlul mondial pentru Victory Team, Fazza 3 ţintind victoria chiar de la prima cursă a sezonului - Qatar Marine Festival Grand Prix. A doua barcă a echipei a primit acum denumirea de Victory 1. Principala adversară a campioanei mondiale va fi Qatar 96, Şeicul Hassan Bin Jabor Al-Thani şi Steve Curtis sperînd să facă uitat dezastruosul sezon 2008. Bine pregătită este şi Qatar 95, cu Matteo Nicolini şi Abdullah Al-Sulaiti, cei care au salvat onoarea echipei anul trecut, graţie victoriei din Dubai. Lista candidaţilor la titlul mondial se cam încheie cu campionii europeni en titre, norvegienii Jorn Tandberg şi Christian Zaborowski. La startul cursei de sîmbătă va apărea o nouă echipă - Maritirmo Australia, cu două bărcii, 11 şi 12. Alte trei bărci care şi-au anunţat participarea la cursa inaugurală a sezonului sînt: Foresti & Suardi - Roscioli Hotels, Giorgioffshore şi Spirit of Spain. Cursa din Qatar este programată sîmbătă, astăzi fiind programat antrenamentul oficial de două ore, iar mîine Edox Pole Position.