FBI a arestat un angajat bancar din New York acuzat de spionaj în favoarea Rusiei

Biroul Federal de Investigaţii din Statele Unite a anunţat, luni, arestarea unui angajat bancar din New York suspectat că ar fi agent rus de spionaj, relatează ABC News. Evgheni Buriakov este acuzat de colaborare cu Serviciul rus de informaţii externe (SVR), fiind "agent neoficial sub acoperire", potrivit FBI. "Suspectul lucrează ca angajat al unei filiale a unei bănci ruse din Manhattan (New York)", precizează FBI. Angajatul bancar a fost arestat preventiv sub acuzaţia de spionaj în favoarea unui stat străin.