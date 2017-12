FBI îşi schimbă directorul

Preşedintele american, Barack Obama, l-a desemnat, vineri, pe noul director al FBI în persoana lui Jim Comey, care îl va înlocui pe Robert Mueller, aflat la conducerea Poliţiei federale din septembrie 2001. Numit imediat după 11 septembrie 2001 ca adjunct al procurorului general al SUA sub preşedinţia lui George W. Bush, Jim Comey, în vârstă de 52 de ani, a ocupat, timp de 15 ani, funcţii de procuror general, în special la New York. În 2004, când a fost procuror general interimar al SUA, în locul lui John Ashcroft, internat în spital, Jim Comey a refuzat să aprobe din partea ministerului programul de ascultări dorit de Agenţia Naţională de Securitate (NSA). Ulterior, a trecut în sectorul privat, în domeniul apărării şi finanţelor, fapt ce îi oferă o capacitate unică şi o mare înţelegere a ameninţărilor pe care criminalii şi teroriştii le reprezintă pentru securitatea noastră, atât din punct de vedere fizic, cât şi economic, potrivit documentului publicat de Casa Albă. Dacă va fi confirmat de Senat, acest republican îşi va prelua funcţia în toamnă, pe fondul controverselor generate de programul secret de supraveghere al NSA, utilizarea dronelor de către administraţia Obama, anchetele asupra atacului criminal împotriva consulatului american din Libia sau de dublul atentat de la maratonul de la Boston. Jim Comey predă în prezent elemente de drept în chestiuni de securitate naţională la Universitatea Columbia din New York şi ar urma să devină cel de-al şaptelea director al FBI.