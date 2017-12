FBI organizează majoritatea comploturilor teroriste din SUA

Biroul Federal de Investigaţii numără, astăzi, circa 15.000 de agenţi sub acoperire, de zece ori mai mulţi ca în 1975. Spionii sunt plătiţi cu 100.000 de dolari pentru fiecare sarcină îndeplinită iar cine vrea să le afle realizările nu ar trebui să facă prea multe cercetări. În ultimii ani, FBI a utilizat informatori special antrenaţi nu doar să adulmece eventuali suspecţi de terorism, ci şi să îi pregătească de atac.

RAPORT CONTROVERSAT Un raport realizat de Mother Jones and the Investigative Reporting Program la Universitatea California-Berkley analizează o serie de statistici alarmante despre rolul informatorilor FBI în comploturile teroriste pe care FBI le-a urmărit în deceniul de după atacurile de la 11 septembrie. Raportul evidenţiază faptul că FBI se infiltrează cu regularitate în comunităţile unde suspectează că există indivizi cu iniţiative potenţial teroriste. În pofida intenţiilor oficial declarate, agenţii infiltraţi fiind trimişi pentru a identifica eventuali ”lupi singuratici” dornici să lanseze singuri vreun atac, FBI îi încurajează pe respectivii insurgenţi să îşi ducă la bun sfârşit acţiunile! De altfel, încurajarea constă de obicei în furnizarea de arme, fonduri şi chiar planuri pentru viitoare atentate. Ulterior, indivizii stimulaţi de agenţii FBI să comită atentate sunt ”descoperiţi” şi anihilaţi în faza finală de organizare a acestora. Un fost oficial de rang înalt din cadrul FBI a dezvăluit că pentru fiecare informator angajat oficial, lucrează până la trei agenţi sub acoperire. Raportul mai arată că tentativele de atentate de la metroul din Washington D.C. sau de la New York, tentativa de a arunca în aer Sears Tower din Chicago şi zeci de alte tentative de atentate au fost în întregime orchestrate de agenţi FBI. Mai precis, doar trei tentative de atentate bine cunoscute din ultimii zece ani nu au fost puse la cale sub oblăduirea FBI. Raportul dezvăluie şi că în multe dintre comploturile puse la cale de FBI, discuţiile dintre agenţii sub acoperire şi indivizii stimulaţi de aceştia să organizeze atentate nu sunt înregistrate, pentru a nu constitui probe în cazul unei eventuale deconspirări a activităţilor FBI.

PUTEREA EXEMPLULUI Probabil cel mai bine orchestrat complot al FBI a fost cazul Newburgh 4. La o oră distanţă de New York, un informator a fost infiltrat în comunitatea musulmană şi a convins patru localnici să organizeze o serie de atacuri. Săracii localnici probabil nu s-ar fi gândit niciodată să pună la cale vreun atac, dar de vreme ce informatorul le-a oferit un plan şi o pereche de rachete, au acceptat! Degeaba au strigat avocaţii apărării că a fost o capcană în care cei patru indivizi au căzut, aceştia au primit câte 25 de ani de închisoare fiecare! ”Problema în cazurile la care facem referire este că acuzaţii nu ar fi făcut nicio nelegiuire, dacă nu ar fi fost împinşi de la spate de agenţii FBI”, a declarat, pentru Mother Jones, Martin Stolar. Acesta reprezintă pe un suspect implicat într-un complot cu bombă la New York, orchestrat în întregime de agenţii FBI. ”Ei creează tentative de atentate pentru a le soluţiona şi a pretinde o nouă victorie în războiul împotriva terorismului”, este de părere avocatul Martin Stolar. FBI susţine însă că acţiunile sale preîntâmpină şi zădărnicesc comploturi.

ÎN LOC DE CONCLUZIE Din 500 de cazuri de tentative de terorism analizate de raportul citat, aproape jumătate aveau informatori infiltraţi, care lucrau pentru bani sau ca să scape de o eventuală condamnare. Din 158 de persoane condamnate pentru tentativă de atentat, 49 fuseseră implicate în comploturi instrumentate de agenţi provocatori FBI. David Cole, profesor de drept la Georgetown University, susţine că şansa de a câştiga în instanţă achitarea unui autor de tentativă de atentat, fie el orchestrat sau nu de FBI, este nulă, întrucât acuzaţiile aduse sunt atât de înspăimântătoare încât copleşesc completul de judecată. De la 11 septembrie, aproape două treimi din cazurile legate de terorism s-au încheiat prin recunoaşterea vinovăţiei acuzatului. ”Ei nu spun că au fost atraşi în capcană sau că au fost naivi când s-au gândit să comită un atentat (orchestrat de agenţii FBI infiltraţi)”, susţine un fost oficial FBI. ”Majoritatea condamnărilor s-au pronunţat împotriva unor oameni care s-au aflat la locul potrivit, în momentul nepotrivit”, a mai adăugat oficialul FBI. Farhana Khera din grupul Muslim Advocate susţine că agenţi FBI pătrund în moschei, în căutare de noi musulmani gata să se lase păcăliţi. Aşadar, la zece ani de la atacurile din 11 septembrie, agenţii FBI fac tot ce le trece prin minte ca să împiedice orice potenţial terorist sau orice persoană care s-ar putea radicaliza cândva, să facă vreodată rău Americii.