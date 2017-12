FC Barcelona aduce un fundaș din naționala Franței

FC Barcelona şi Olympique Lyon au ajuns la un acord în privinţa transferului lui Samuel Umtiti, un fundaş central de 22 de ani, iar preţul acestei tranzacţii este de 30 de milioane de euro. Umtiti este fundaş central, dar poate juca şi în partea stângă. Are dublă cetăţenie, cameruneză şi franceză, însă a ales să evolueze pentru naţionala antrenată de Didier Deschamps. În sezonul trecut, Umtiti a jucat în 38 de meciuri şi a marcat un gol. Lyon n-a mai aşteptat oficializarea transferului lui Umtiti la FC Barcelona, programată joi, şi l-a luat de la Marseille pe Nicolas Nkoulou, jucător venit liber de contract.

TOULALAN VA JUCA PENTRU GIRONDINS DE BORDEAUX

Fostul internaţional francez Jeremy Toulalan a semnat un contract valabil pe doi ani cu Girondins de Bordeaux, după ce şi-a încheiat pe cale amiabilă înţelegerea cu AS Monaco, scadentă în 2017. Mijlocaşul în vârstă de 32 de ani susţine că a ales formaţia din Bordeaux pentru a fi mai aproape de oraşul său natal, Nantes. „Am petrecut trei sezoane minunate la AS Monaco şi sunt mândru că am contribuit la revenirea clubului în fruntea fotbalului francez. Acum este timpul să încerc o altă provocare, una care mă va aduce mai aproape de casă”, a afirmat Toulalan. Înainte să ajungă la AS Monaco, în 2013, Jeremy Toulalan a mai jucat la FC Nantes, Olympique Lyon şi Malaga. La nivel internaţional, a adunat 36 de selecţii pentru reprezentativa Franţei, alături de care a jucat la Campionatul European din Elveţia şi Austria, în 2008, şi la Campionatul Mondial din 2010, organizat în Africa de Sud.

NANI PĂRĂSEȘTE FENERBAHCE PENTRU FC VALENCIA

Preşedintele clubului turc Fenerbahce Istanbul, Aziz Yildirim, a anunţat transferul mijlocaşului portughez Luis Nani, în vârstă de 29 de ani, la formaţia spaniolă CF Valencia, după Campionatul European din Franţa, spaniolii activând clauza de reziliere a contractului. Nani, care acum se află la EURO 2016 cu naţionala Portugaliei, a fost transferat de Fenerbahce în 2015, în schimbul sumei de şase milioane de euro, de la Manchester United, după ce, cu un sezon înainte, a fost împrumutat la Sporting Lisabona. Clauza de reziliere a fotbalistului portughez este de 8,5 milioane de euro. În sezonul trecut, Nani a marcat 12 goluri şi a oferit 13 pase decisive în 47 de partide jucate pentru Fenerbahce.

FC LIVERPOOL DĂ 34 DE MILIOANE DE EURO PENTRU UN ATACANT SENEGALEZ

FC Liverpool l-a transferat pe atacantul senegalez Sadio Mane (24 de ani) de la Southampton, în schimbul sumei de 34 de milioane de euro. „E o zi mare şi sunt foarte fericit că am semnat pentru unul dintre cele mai mari cluburi ale lumii. Liverpool a câştigat o mulţime de trofee de-a lungul istoriei şi abia aştept să începem noul sezon împreună”, a spus Mane pentru site-ul oficial al echipei din Liverpool. Sadio Mane ajunge la Liverpool la doar doi ani după ce a fost adus în Premier League de către Southampton, formaţie care l-a transferat de la Red Bull Salzburg (Austria). La Southampton, Mane a adunat 75 de meciuri, în toate competiţiile, şi a marcat 25 de goluri. La nivel internaţional, el şi-a făcut debutul pentru reprezentativa Senegalului în mai 2012. De atunci a reuşit să înscrie 9 goluri în 31 de selecţii.