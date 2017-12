FC Barcelona, prima finalistă a Ligii Campionilor

Marți seară, la Munchen, în manșa retur a semifinalei Ligii Campionilor la fotbal, Bayern Munchen a învins-o pe FC Barcelona, cu scorul de 3-2 (Benatia 7, R. Lewandowski 59, T. Müller 74 / Neymar 15, 29), dar în finala competiției s-a calificat echipa oaspete, grație victoriei din tur, scor 3-0. Catalanii și-au asigurat prezența în finala UEFA Champions League, programată la Berlin, la 6 iunie, iar antrenorul lui Bayern, Josep Guardiola, consideră calificarea Barcelonei în ultimul act al competiției pe deplin meritată: „Vreau să-mi felicit jucătorii. Sunt foarte mândru de ei. Sunt fericit să le fiu antrenor. Felicitări Barcelonei, sper să câştige Liga Campionilor pentru a cincea oară. Barca a arătat că este foarte puternică în apărare, dar şi în atac. Singurul mod de a-i stopa aceşti jucători este să te aperi bine, să-i forţezi să alerge mai mult. FC Barcelona merită să fie în finală. Singurul mod de a învinge o astfel de echipă este să-i iei balonul. Mă bucur de revenirea lui Messi, este puternic, rapid, ca în vremea în care îl antrenam. Este cel mai bun jucător din toate timpurile. Îl putem compara cu Pele”. De cealaltă parte, antrenorul Luis Enrique s-a declarat mândru de jucătorii pe care îi pregătește: „A fost foarte bine că am avut avantajul din tur, mai ales că nu a fost uşor pentru noi după ce Bayern a marcat. Dar am reacţionat foarte bine, am marcat şi egalat şi apoi am avut avantaj la pauză. A doua repriză a fost diferită pentru că ei au atacat mai mult, dar am ajuns în finală şi putem câştiga toate competiţiile în care suntem angrenaţi. Este o noapte în care trebuie să fim fericiţi”.

În partida de la Munchen, mijlocaşul formaţiei FC Barcelona, Xavi Hernandez, a devenit primul jucător din istorie care a ajuns la 150 de meciuri în Liga Campionilor, după ce a intrat pe teren în minutul 75 al meciului, a anunţat uefa.com. Xavi a debutat în Liga Campionilor la 18 ani, în 1998, la partida cu Manchester United, fiind introdus în teren în minutul 77. În cele 150 de meciuri disputate în Liga Campionilor, Xavi a marcat 11 goluri, a primit doar nouă cartonaşe galbene (niciunul în ultimele 55 de partide) şi a ridicat trofeul de trei ori, în 2006, 2011 şi 2009, când a fost desemnat jucătorul finalei.