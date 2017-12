FC Basel a reușit marea surpriză

Partidele disputate marți seară în ultima etapă a grupelor UEFA Champions League au adus o singură mare surpriză - FC Basel a reușit calificarea în optimile UCL în dauna mult mai celebrei FC Liverpool. Meciul direct - jucat în Anglia - a fost controlat, în cea mai mare parte, de oaspeți, care au și condus 50 de minute. Golul lui Gerrard, din min. 81, a adus un final incendiar, în care englezii au avut mai multe ocazii decât în precedentele 80 de minute! A fost prea tîrziu pentru ca FC Liverpool să mai poată întoarce rezultatul, vicecampioana Angliei fiind o umbră a echipei care lupta pentru titlul din Premier League în sezonul trecut. Real Madrid a trecut lejer și de Ludogorets, fiind singura echipă cu punctaj maxim din grupele UCL. Borussia a obținut punctul necesar pentru a încheia grupa pe prima poziție, în timp ce Arsenal a învins la scor în Turcia. Juventus și Atletico au încheiat la egalitate - conform așteptărilor - meciul direct, cele două echipe trecând împreună în optimi. Monaco și-a dublat numărul golurilor înscrise în această toamnă europeană și a terminat prima în grupă, Bayer nereușind decât un egal în Portugalia. În optimile UCL s-au calificat Atletico Madrid, Juventus Torino, Real Madrid, FC Basel, AS Monaco, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Arsenal Londra, iar în 16-imile de finală ale UEFA Europa League - Olympiacos Pireu, FC Liverpool, Zenit St. Petersburg și RSC Anderlecht Bruxelles.

Rezultatele înregistrate în meciurile disputate marți seară - GRUPA A: Olympiacos Pireu - Malmo FF 4-2 (Fuster 22, Dominguez 63, Mitroglou 87, Afellay 90 / Kroon 59, Rosenberg 81), Juventus Torino - Atletico Madrid 0-0. Clasament: 1. ATLETICO 13p, 2. JUVENTUS 10p, 3. Olympiacos 9p, 4. Malmo 3p.

GRUPA B: FC Liverpool - FC Basel 1-1 (Gerrard 81 / Frei 25), Real Madrid - Ludogorets Razgrad 4-0 (Cristiano Ronaldo 20-pen., Bale 38, Arbeloa 79, Alvaro Medran 88). Clasament: 1. REAL MADRID 18p, 2. FC BASEL 7p, 3. FC Liverpool 5p, 4. Ludogorets 4p.

GRUPA C: AS Monaco - Zenit St. Petersburg 2-0 (Abdennour 63, Fabinho 89), Benfica Lisabona - Bayer Leverkusen 0-0. Clasament: 1. AS MONACO 11p, 2. BAYER 10p, 3. Zenit 7p, 4. Benfica 5p.

GRUPA D: Galatasaray Istanbul - Arsenal Londra 1-4 (Sneijder 88 / Podolski 3, 90, Ramsey 11, 29), Borussia Dortmund - Anderlecht Bruxelles 1-1 (Immobile 58 / Mitrovic 84). Clasament: 1. BORUSSIA 13p (golaveraj: 14-4), 2. ARSENAL 13p (15-8), 3. Anderlecht 6p, 4. Galatasaray 1p.

REAL MADRID, PRIMA ECHIPĂ CARE CÂŞTIGĂ PENTRU A DOUA OARĂ TOATE MECIURILE DIN GRUPĂ ÎN UCL

Formaţia Real Madrid este a prima echipă care a reuşit să câştige pentru a doua oară toate meciurile din grupele Ligii Campionilor, după ce a trecut, marţi seară, cu scorul de 4-0, de bulgarii de la Ludogorets Razgrad, se arată într-o statistică a UEFA. Real Madrid, deţinătoarea trofeului, a mai reuşit această performanţă în sezonul 2011-2012. Rezultatele înregistrate de spanioli în grupa B din acest sezon de Liga Campionilor sunt următoarele: 5-1 şi 1-0 cu FC Basel, 2-1 şi 4-0 cu Ludogorets Razgrad şi 3-0 şi 1-0 cu FC Liverpool. Victoria din meciul cu Ludogorets Razgrad a fost a 19-a consecutivă pentru Real Madrid în toate competiţiile, nou record pentru un club spaniol.