FC Botoşani vrea să confirme victoria cu Dinamo

După ce a produs surpriza în etapa a doua a Ligii 1 la fotbal, învingând-o chiar la Bucureşti pe Dinamo, FC Botoşani va disputa primul meci din etapa a treia, vineri, de la ora 18.30, pe teren propriu, cu nou promovata Sepsi Sf. Gheorghe. Tot vineri, dar de la ora 21.00, va avea loc şi întâlnirea dintre Concordia Chiajna şi CSM Poli Iaşi, ambele formaţii fiind în căutarea primului succes din actualul campionat.

Celelalte partide din etapa a treia se vor desfăşura după următorul program - sâmbătă, ora 18.30: Juventus Bucureşti - FC Voluntari, ora 21.00: Gaz Metan Mediaş - CFR Cluj; duminică ora 18.00: FC VIITORUL - Dinamo București, ora 21.00: FCSB - CS Universitatea Craiova; luni, ora 21.00: Astra Giurgiu - ACS Poli Timişoara. Toate meciurile sunt transmise în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1, Look TV și Look Plus.

Clasament: 1. FCSB 6p (golaveraj: 3-1), 2-3. CFR Cluj şi CS Universitatea Craiova 4p (3-1), 4. FC Botoșani 4p (2-1), 5. Dinamo București 3p (3-1), 6. FC Voluntari 3p (4-3), 7. FC Viitorul 3p (3-2), 8. Sepsi OSK Sf. Gheorghe 3p (2-2), 9. ACS Poli Timişoara 3p (1-1), 10. Astra Giurgiu 3p (2-3), 11. Concordia Chiajna 1p (1-2), 12. CSM Poli Iași 1p (0-2), 13. Gaz Metan Mediaș 1p (0-3), 14. Juventus București 0p (1-5).