FC Buzăului, învingătoare la Constanța

Pe terenul special amenajat în parcarea de la Maritimo Shoppping Center din Constanţa s-a desfăşurat, la sfârşitul săptămânii trecute, Cupa Prieteniei-Bergenbier la fotbal pe teren redus, turneu la care au participat 32 de formații. Câştigătoarea a fost decisă duminică seară, după o finală extrem de disputată, iar FC Buzăului (echipă din... Brăila) s-a impus, cu scorul de 5-3, în duelul cu FC Ovidiu. Alături de finaliste, Juventus Brăila şi Soveja au obţinut şi ele calificarea la turneul regional de la Constanţa.

Rezultatele turneului - vineri, 16-imi de finală: AS C.E.R.C. Tulcea - FC Tunarii 1-4, Șoimii Topolog - Caluții de mare 0-3, Las Fierbinți - FC Karma 3-7, FC Joga Bonito - FC Ovidiu 0-9, Juventus Brăila - CS Viitorul Agigea 8-3, Nexus TC - Arsenal Inel II 3-4, Young Boys Constanța - FC Amicii 08 0-3, FC Făgetului - FC Sian 3-1; sâmbătă: FC Palas - Vertiroll Trocadero 1-2, Acasă - Soveja 1-8, Mangalienii - Justus 12-1, Viitorul CV - Rodes Medgidia 4-3, Primo Constanța - FC Old Boys 0-3, Macu Roșu - FC Buzăului 0-2, Gașca Nebună - Atomik Tattoo 11-2, FC Hamei - FC Valu 0-6; optimi de finală, sâmbătă: FC Tunarii - Caluții de mare 7-1, FC Karma - FC Ovidiu 1-5, Juventus Brăila - Arsenal Inel II 7-2, FC Amicii 08 - FC Făgetului 3-4, Vertiroll Trocadero - Soveja 2-2, 2-3 - la loviturile de departajare, Mangalienii - Viitorul CV 11-1, FC Old Boys - FC Buzăului 0-3, Gașca Nebună - FC Valu 4-8; sferturi de finală: FC Tunarii - FC Ovidiu 2-5, Juventus Brăila - FC Făgetului 5-1, Soveja - Mangalienii 3-0, FC Buzăului - FC Valu 3-2, semifinale: FC Ovidiu - Juventus Brăila 2-1, Soveja - FC Buzăului 2-2, 1-2 - la loviturile de departajare; marea finală: FC Ovidiu - FC Buzăului 3-5.