FC Farul - Rapid, duel de tradiţie în fotbalul românesc

Stadionul „Gheorghe Hagi” din Constanţa va găzdui sâmbătă, de la ora 13.00 (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport), meciul dintre formaţiile FC Farul şi Rapid Bucureşti, din etapa a 20-a a Ligii a 2-a la fotbal. Returul campionatului începe cu o confruntare extrem de dificilă pentru fotbaliştii antrenaţi de Ianis Zicu şi Daniel Florea echipa constănţeană neputându-şi permite să facă paşi greşiţi pe teren propriu.

„Este o partidă frumoasă, interesantă, întâlnim o echipă care are în spate o tradiție extraordinară și tot timpul Farul și-a dorit să câștige aceste meciuri importante. Încercăm să continuăm forma bună de pe teren propriu, acolo unde reuşim să obţinem rezultate bune și ne dorim ca mîine să obținem din nou o victorie, pentru că depinde doar de noi să ne apropiem de echipele din față. Jucăm cu o echipă aflată pe loc de baraj în acest moment. Este o partidă de șase puncte. Important să facem un joc bun, să avem atitudine și să punem în pericol poarta adversă. Întotdeauna, în sport, este important să termini cu bine, cu fruntea sus, să nu-ți dezamăgești suporterii. Trebuie să acumulăm puncte, să avem liniște, să câștigăm în omogenitate, pentru a forma o echipă mult mai bună. Nu am niciun duel cu niciun antrenor, îmi doresc să câștig pentru echipa mea, îmi doresc să arătăm că toată munca depusă în aceste patru luni nu a fost în zadar și să nu stricăm o perioada de vacanță. Am muncit atât timp și sperăm să avem liniște în perioada de pauză, să putem să pregătim partea a doua a campionatului mult mai relaxaţi.

Cât de mult diferă față de meciul din tur? Nu mai suntem Dosarele X. Acum știu foarte bine cu cine joacă, noi la fel, îi cunoaștem, nu cred că mai pot să acuze absolut nimic. Noi, acasă, am avut un public cald, chiar dacă nu a fost în număr mare la fiecare meci. Cei care au venit la stadion s-au purtat foarte bine cu băieții, i-au încurajat tot timpul și sunt convins că așa se va întâmpla și de această dată” - Ianis Zicu, antrenor FC Farul.

„Sunt foarte pregătit pentru acest meci. Cred că este unul dintre cele mai grele meciuri pe care le avem acasă și sperăm să câștigăm. Dacă avem ambiție și determinare, nu avem cum să nu câștigăm acest meci. Am lipsit, am luat un roşu prostesc, dar asta e, trebuie să învăţăm din greşeli. Rapid are apărători buni, cu experiență, dar sper să fiu mai bun decât ei, cu ajutorul colegilor. Pentru mine este foarte important că joc meci de meci, pentru că sunt junior și mă ajută să cresc în valoare. Pentru astfel de meciuri suntem fotbaliști, să jucăm cu spectatori mulți, este cel mai frumos, să fie stadionul plin. Este un campionat foarte strâns, cu două victorii putem să urcăm aproape de locurile din frunte şi sperăm să o facem” - Ionuţ Stoica, atacant FC Farul.

Programul celorlalte partide ale etapei - sâmbătă, ora 11.00: CS Mioveni - ASU Politehnica Timişoara, Sportul Snagov - Viitorul Pandurii Tg. Jiu, Ripensia Timişoara - Campionii FC Argeş, FK Csikszereda - Gloria Buzău, ora 15.00: U. Cluj - CSM Reşiţa (Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport), ora 17.00: Pandurii Tg. Jiu - Turris Oltul Turnu Măgurele; duminică, ora 13.00: Dunărea Călăraşi - UTA Arad (Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport); luni, ora 18.00: Petrolul Ploieşti - Metaloglobus Bucureşti (Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport).

Concordia Chiajna va sta în această etapă.

Clasament: 1. UTA 38p, 18 jocuri (golaveraj: 34-12), 2. Mioveni 34p, 18j (34-18), 3. Rapid 32p, 18j (28-15), 4. Petrolul 30p, 18j (19-16), 5. Turnu Măgurele 29p, 18j (32-24), 6. Metaloglobus 27p, 18j (20-16), 7. FC Argeş 27p, 18j (23-22), 8. Buzău 26p, 18j (26-21), 9. ASU Poli 25p, 18j (17-10), 10. FC FARUL 25p, 18j (20-16), 11. U. Cluj 23p, 18j (23-19), 12. Călărași 23p, 18j (24-25), 13. Viitorul Pandurii 23p, 18j (20-24), 14. Ripensia 23p, 18j (20-25), 15. Chiajna 21p, 18j (15-21), 16. Csikszereda 21p, 18j (14-19), 17. Reșița 17p, 18j (24-32), 18. Snagov 9p, 18j (16-44), 19. Pandurii 8p, 18j (9-39).