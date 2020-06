FC Farul a anunţat primul transfer al verii

FC Farul Constanţa a anunţat duminică, 14 iunie, pe site-ul oficial, primul transfer din această vară. Mijlocaşul Marius Chindriș, în vârstă de 29 de ani, care a evoluat în sezoanele trecute la UTA Arad, disputând în două rânduri barajul de promovare în prima ligă, și la Petrolul Ploiești, unde a purtat banderola de căpitan, a semnat contractul în prezența managerului clubului FC Farul Constanța, Tiberiu Curt, și a impresarului său, Bogdan Apostu.

„Farul este o echipă foarte importantă în fotbalul românesc, care are tradiție în spate, are mulți suporteri și care își dorește un obiectiv măreț pentru următorul sezon și cred că împreună îl putem realiza. Am ales Constanța pentru că este un proiect serios și consider că putem face pasul către ținta pe care o avem. Am jucat la UTA, la Petrolul, știu cât de benefic este să ai suporterii lângă tine, dar în același timp trebuie să dai totul pentru a le mulțumi într-un mod bun pentru că vin la stadion și te încurajează pe tot parcursul meciului”, a declarat Marius Chindriș, pentru site-ul oficial al FC Farul.

Noul component al formaţiei constănţene s-a remarcat încă din perioada junioratului, fiind selecționat la naționalele României Under 17 și Under 19.

În ultimele luni, Marius Chindriş a evoluat la Viitorul Șelimbăr, în Liga a 3-a, după ce semnase inițial cu CSM Tg. Mureș, însă echipa s-a desființat. „A fost o situație ciudată, nu credeam că se poate întâmpla așa ceva. Să fie un proiect, să se voteze și după aceea să se desființeze echipa de pe o zi pe alta. Celelalte echipe aveau deja loturile formate și era important să nu ies din circuit și să aștept următoarea perioadă de transferuri. Trebuia să joc, să am continuitate!”, a spus Chindriș, care este convins că se va adapta rapid la Constanța, sperând să-și îndeplinească cu Farul visul de a evolua în prima ligă: „Am jucat cu Antoche, Cruceru și Alex Stoica la Petrolul. Îi cunosc pe mulți dintre viitorii colegi și din meciurile în care am fost adversari. O să fie un sezon frumos, este mult mai frumos fotbalul când știi că ai meciuri importante și joci împotriva unor echipe cu tradiție. O să fie un campionat echilibrat din punct de vedere valoric. Probabil că după această pauză lungă vom avea nevoie de ceva timp pentru a reveni în formă, dar prin muncă, prin seriozitate vom putea reveni la nivelul pe care l-am avut. Am fost aproape de Liga 1, sper să pot realiza acest vis cu Farul și să promovăm împreună!”

Noul mijlocaș al echipei de la ţărmul mării le-a transmis un mesaj suporterilor constănțeni: „Abia aștept să ne cunoaștem! Sper să vină în număr cât mai mare la stadion și să ne susțină, pentru că noi vom face totul pentru a ne îndeplini obiectivul!”