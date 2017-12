FC Farul a câştigat derby-ul cu Rapid

După un start slab de sezon, FC Farul Constanţa a renăscut şi a câştigat derby-ul de tradiţie cu Rapid Bucureşti, scor 1-0 (S. Chiţu 69), disputat duminică seara, în etapa a 2-a a Ligii a 2-a la fotbal. Obligaţi să câştige pentru a-şi justifica pretenţiile la promovarea în prima ligă, constănţenii au făcut o primă repriză ştearsă, în care au stat mai mult în defensivă, în timp ce oaspeţii au presat, fără să-şi creeze însă mari ocazii. Totuşi, elevii lui Constantin Gache au fost la un pas să dea lovitura la ultima fază înaintea pauzei, când au reuşit să înscrie, însă golul a fost anulat după un moment controversat. Cristocea a câştigat un duel cu un adversar la mijlocul terenului, iar asistentul Ionuţ Babadac a ridicat fanionul, semnalizând un henţ al mijlocaşului constănţean. Centralul Marian Barbu a interpretat eronat semnalizarea, crezând că a fost vorba de un fault comis de giuleştean asupra lui Cristocea şi a făcut semn ca jocul său continue în avantajul Farului. Mingea a ajuns la Sorin Chiţu, care a centrat perfect în faţa porţii, de unde Adi Pătulea a reluat în plasă. Iniţial, centralul a validat golul, dar, după o discuţie cu asistentul, a revenit asupra deciziei şi a acordat lovitură liberă pentru Rapid, în ciuda protestelor vehemente ale constănţenilor.

La reluare, pe teren parcă au intrat alte echipe, care au oferit un spectacol demn de prima ligă. Gazdele au atacat susţinut, însă prima mare ocazie a apărut la poarta lui Gudea, care a fost salvat de bara din dreapta sa la şutul lui N’Koyi, în min. 57. Farul a replicat prin Nicorec, care nu a nimerit poarta lăsată goală de Romero, în min. 63, iar şase minute mai târziu a reuşit să deschidă scorul. Pătulea a reluat cu capul din careul mic, mingea a lovit bara, a revenit în teren şi Sorin Chiţu a împins-o în plasă. Disperaţi, giuleştenii, care au fost susţinuţi din tribune de 1.500 de fani, au împins jocul spre poarta lui Gudea, dar portarul constănţean a respins excelent la lovitura liberă executată de Luque. Finalul i-a surprins pe fanii Farului apaludându-şi favoriţi, cu speranţa unei reveniri în Liga 1 la finalul acestui sezon.

SĂRBĂTOARE ÎN VESTIAR

La final, în cele două tabere erau stări de spirit total diferite, constănţenii sărbătorind în vestiar victoria, în timp ce oaspeţii au părăsit terenul cu capul plecat. „Este o victorie meritată şi cred că Farul poate şi mai mult. Aveam nevoie de o descătuşare! La început, am fost supărat, pentru că ne-am cam speriat de renumele adversarului, nu am intrat normal în joc şi i-am antrenat la cap pe fundaşii giuleşteni. În repriza secundă, am ţinut mai mult de minge, am pasat rapid şi am avut şi un pic de şansă. Jocul de după pauză ne dă speranţe”, a declarat Constantin Gache, tehnicianul grupării de pe litoral. „Am controlat partida şi puteam înscrie la bara lui N’Koyi, dar a venit golul şi, chiar dacă am presat pe final, nu am mai fost periculoşi. Am întâlnit o echipă ambiţioasă, care s-a apărat în multe momente cu toţi jucătorii. Consider că am fost echipa mai bună, dar nu poţi avea prea multe ocazii când întâlneşti o echipă care se apără aşa. Cred că, în repriza secundă, ambele formaţii au arătat că ar putea fi în prima ligă”, a spus antrenorul giuleştenilor, Dan Alexa.

Au evoluat echipele - Farul (antrenor Constantin Gache): Gudea - Milea, D. Bratu, Şt. Rusu, I. Barna - M. Ion, Ad. Ionescu, Cristocea (90+2 Al. Grigoraş), Nicorec (84 Băjan) - S. Chiţu, Pătulea (90+4 Butoi); Rapid (antrenor Dan Alexa): Romero - Kusmir, Robuste, Grassi, Josl - Trandu, Moke - G. Ganea (75 Burcea), I. Popa (64 Luque), Tudoran - N’Koyi (58 Djalo). Cartonaşe galbene: Ad. Ionescu, Cristocea, Pătulea / Josl. Au arbitrat: Marian Barbu (Făgăraş) - Ionuţ Babadac (Alexandria) şi Gabriel Catană (Târgovişte).