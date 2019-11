FC Farul a cedat la Buzău

În etapa a 15-a a Ligii a 2-a la fotbal, FC Farul Constanța a pierdut sâmbătă, la Buzău, întâlnirea cu echipa locală SCM Gloria Buzău, jucătorii constănţeni irosind o bună şansă de a urca pe podium. Formaţia pregătită de Ilie Stan s-a impus cu scorul de 2-0 (Huiban 45+2, 83), jucătorii antrenaţi de Ianis Zicu şi Daniel Florea nereuşind să revină în partea a doua, după golul primit în finalul primei reprize. Farul a încheiat partida arbitrată de Robert Avram cu un om mai puţin, Ionuț Ursu încasând două cartonașe galbene în doar trei minute, find eliminat în minutul 82.

Au evoluat pentru Farul: Muțiu (cpt.) - Cană, Lică, I. Ursu, D. Panait - R. Greu (86 Mitrov), Antoche - Kanda, A. Cruceru, Al. Stoica (67 P. Petre) - I. Stoica (77 D. Halep).

„În fotbal, așa cum am spus și înainte de meci, după momente bune, pot să apară și momente mai puțin bune. Dureros este că am primit acel gol pe final de repriză, dintr-o fază fixă, după o primă parte a meciului echilibrată, în care nu ne-am simțit sub nicio formă inferiori adversarului. Eu nu prea vorbesc despre arbitraj și nici nu critic, dar noi am primit două cartonașe la un jucător, care a fost eliminat, corect spun eu, pentru că ambele faulturi au fost de galben, iar același gen de faulturi au fost judecate total invers de partea cealaltă. Iar lucrul acesta te pune pe gânduri. Când vezi că ești în jumătate adversă și orice atingere, orice mic contact, te dă un pic înapoi. Înfrângerea este meritată, pentru că astăzi nu am șutat deloc la poartă, iar când nu o faci, nu ai nici cum să câștigi. Iar dacă primești gol, nici măcar un egal nu mai poți obține” - Ianis Zicu, antrenor FC Farul.

Alte rezultate: FK Csikszereda - Turris Oltul Turnu Măgurele 1-0, Metaloglobus Bucureşti - Campionii FC Argeş 0-0, Dunărea Călăraşi - CSM Reşiţa 2-1, Ripensia Timişoara - Concordia Chiajna 2-1, CS Mioveni - Pandurii Tg. Jiu 4-0, Petrolul Ploieşti - ASU Politehnica Timişoara 1-0.

Duminică, 3 noiembrie, sunt programate ultimele meciuri ale etapei a 15-a - ora 11.30: Sportul Snagov - Rapid Bucureşti (în direct la Digi Sport 2, Telekom Sport 1 şi Look Sport), ora 14.00: UTA Arad - Viitorul Pandurii Tg. Jiu (în direct la Digi Sport 2, Telekom Sport 1 şi Look Sport).

Clasament: 1. Mioveni 30p, 15 jocuri (golaveraj: 27-10), 2. UTA 23p, 10j (25-8), 3. Turnu Măgurele 23p, 13j (22-12), 4. FC FARUL 22p, 15j (15-14), 5. Rapid 21p, 12j (14-10), 6. Viitorul Pandurii 21p, 13j (17-15), 7. Petrolul 21p, 12j (12-11), 8. Buzău 20p, 13j (21-14), 9. Metaloglobus 20p, 14j (15-11), 10. FC Argeş 18p, 13j (17-18), 11. Ripensia 17p, 14j (14-20), 12. U. Cluj 16p, 13j (18-15), 13. Călărași 16p, 13j (16-18), 14. Csikszereda 16p, 13j (12-16), 15. Chiajna 16p, 13j (11-17), 16. Reșița 15p, 13j (17-22), 17. ASU Poli 14p, 13j (12-9), 18. Pandurii 7p, 15j (9-30), 19. Snagov 5p, 13j (8-32).