FC Farul a coborât pe locul 7 în eşalonul secund

După înfrângerea la limită de miercuri, din etapa a 17-a a Ligii a 2-a, 0-1 (V. Lică 14-autogol) cu Metaloglobus Bucureşti, FC Farul Constanţa a ajuns pe poziţia a şaptea în clasamentul eşalonului secund. Şi cum în etapa a 18-a, penultima a turului, formaţia constănţeană nu va evolua, din cauza retragerii celor de la Daco-Getica Bucureşti, trupa lui Ianis Zicu ar mai putea coborî cel puţin un loc în clasament. După care va urma o deplasare dificilă, la Arad, iar în cazul unei înfrângeri cu UTA echipa de la ţărmul mării ar putea încheia turul campionatului pe la jumătatea clasamentului, la o diferenţă destul de mare de poziţiile fruntaşe.

IANIS ZICU, TOTAL NEMULŢUMIT DE TEREN

La finalul partidei cu Metaloglobus, antrenorul Farului, Ianis Zicu, a acuzat condițiile de joc: „Este dureros, pentru că meciul a fost echilibrat. Nicio o echipă nu a fost mai bună. A fost un meci urât, pentru că nu este normal ca federația să accepte asemenea terenuri în liga a doua. Din punctul meu de vedere este o rușine ce se întâmplă pe acest teren, este o rușine pentru că în liga a doua, pe care o promovează și vor să arate că fotbalul românesc a crescut, se întâmplă așa ceva. Nu se poate pasa, nu se poate face absolut nimic, este un teren pentru copii până în zece ani. Frustrarea vine și din faptul că am pierdut. Eram aproape de a rămâne sus cu o victorie în acest meci. Este dureros, pentru că ne-am antrenat foarte bine, am pierdut un junior la Constanța după un roșu la 5-0, acum alți doi jucători care erau la limita suspendării au luat galben și nu vor putea să joace la UTA. De două etape, de când am ajuns sus, s-au întâmplat niște lucruri pe care în primele douăsprezece-treisprezece etape nu le-am mai trăit. Poate acum, fiind implicat direct, văd lucrurile altfel și mi se pare mie. Dar repet, lucrul acesta, legat de teren, trebuie reglementat și nu mai trebuie acceptată o astfel de suprafață în fotbalul românesc”.

Celelalte rezultate ale etapei a 17-a: Petrolul Ploieşti - Viitorul Pandurii Tg. Jiu 3-1, UTA Arad - SCM Gloria Buzău 3-0, Dunărea Călăraşi - Campionii FC Argeş 1-2, FK Csikszereda - CSM Reşiţa 1-0, Ripensia Timişoara - ASU Politehnica Timişoara 1-1, Sportul Snagov - Turris Oltul Tr. Măgurele 2-3, Universitatea Cluj - Concordia Chiajna 2-1, CS Mioveni - Rapid Bucureşti 1-5.

Echipa Pandurii Tg. Jiu a stat în această rundă.

Clasament: 1. UTA 31p, 14 jocuri (golaveraj: 31-9), 2. Mioveni 30p, 16j (28-15), 3. Petrolul 28p, 15j (17-13), 4. Turnu Măgurele 27p, 15j (28-17), 5. Metaloglobus 26p, 16j (18-12), 6. Rapid 25p, 15j (22-15), 7. FC FARUL 25p, 17j (20-15), 8. FC Argeş 25p, 16j (22-21), 9. ASU Poli 21p, 16j (15-10), 10. U. Cluj 21p, 16j (22-18), 11. Viitorul Pandurii 21p, 16j (19-23), 12. Buzău 20p, 16j (22-20), 13. Călărași 19p, 15j (20-21), 14. Chiajna 19p, 15j (14-19), 15. Csikszereda 19p, 16j (13-18), 16. Ripensia 19p, 16j (18-24), 17. Reșița 16p, 16j (20-27), 18. Snagov 8p, 16j (13-39), 19. Pandurii 7p, 16j (9-35).