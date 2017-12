FC Farul a debutat în retur cu un egal

Primul meci oficial din acest an pentru FC Farul Constanţa a adus şi primul punct, echipa pregătită de Alin Artimon încheind la egalitate, sâmbătă, scor 1-1 (Sg. Popescu 3 / Pălimaru 10-pen.), întâlnirea de pe teren propriu cu CS Otopeni, contând pentru etapa a 17-a a Ligii a II-a la fotbal. Partida a debutat furtunos, iar constănţenii au deschis scorul după doar trei minute, când Ghenciu a “desenat” frumos pe partea dreaptă, l-a servit pe Sg. Popescu, al cărui şut a lovit bara şi a intrat în plasă. Oaspeţii au reacţionat rapid şi Curcă a respins excelent în trei rânduri, la şuturile Dedu şi Pălimaru, dar şi la lovitura de cap a lui C. Marin. Presiunea s-a concretizat în min. 10. când Drugă l-a faultat aiurea pe Dedu în lovitura de pedeapsă, iar Pălimaru a egalat de la punctul cu var. După gol, jocul s-a echilibrat, dar până la pauză oaspeţii au mai cerut două lovituri de pedeapsă, la faulturile comise de I. Popescu şi Buzea. Repriza a doua nu a oferit decât un joc încrâncenat, fără prea multe ocazii de poartă, cu un uşor plus pentru FC Farul, care a pus presiune pe final.

„Este un rezultat corect şi, chiar dacă am pierdut două puncte pe teren propriu, am câştigat un grup şi o echipă care pot progresa. FC Farul arată schimbată faţă de anul trecut, când nu puteam nici să trecem de centrul terenului, iar faptul că am pus presiune pe o echipă care trage la promovare îmi dă speranţe pentru viitor. Trebuie să demonstrăm că putem creşte de la meci la meci. Nu vom pierde mai mult de trei meciuri în acest retur, iar FC Farul va încheia mai sus de locul 8”, a spus antrenorul Farului, Alin Artimon.

Au evoluat - FC Farul (antrenor Alin Artimon): G. Curcă - Birău, Buzea, I. Popescu, Drugă (41 Niţescu) - R. Săceanu, Sg. Popescu, Călinţaru (88 Nicola), Ghenciu (80 Băjan) - S. Chiţu, P. Ivanovici; CS Otopeni (antrenori Ioan Viorel): Bucuroiu - C. Vlaicu, C. Marin, Vătavu, B. Dumitru - L. Pîrvu, S. Pană, Dedu, Bardu - Pălimaru, Marcu. Cartonaşe galbene: Drugă, Săceanu, Călinţaru, S. Chiţu / C. Marin, Vătavu, Dedu, C. Vlaicu. Au arbitrat: Iulian Călin (Argeş) - Gabriel Stroe (Piteşti) şi Andrei Simonis (Bucureşti).