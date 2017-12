FC Farul a demarat proiectul pentru Liga 1

Ziua de ieri a fost una specială pentru FC Farul Constanţa, care şi-a prezentat situaţia financiară şi administrativă, dar şi lotul, în stilul echipelor importante din prima ligă. Ziua festivă a grupării de pe litoral a debutat cu o conferinţă de presă la care au participat patronul clubului, Giani Nedelcu, şi preşedintele Marcel Lică, cei doi oficiali anunţând că toate datoriile au fost plătite, iar clubul constănţean îşi propune promovarea în Liga 1 la finalul acestui sezon.

„FC Farul nu are datorii către foştii jucători. Toate litigiile au fost stinse. Datoriile către terţi sunt trecute de către administratorul juridic în baza legii insolvenţei şi suntem la zi cu toate plăţile şi acolo. În total, am plătit în jur de 1,4 milioane de euro în ultimii ani. Avem bani pentru retur şi sperăm să promovăm”, a spus Nedelcu, completat de Lică: „Stingându-se datoria către foştii jucători, s-a creat un entuziasm în rândul jucătorilor şi am dori să se transmită şi în oraş, la suporteri, dar şi în rândul oamenilor de afaceri, pe care îi aşteptam alături de noi. Farul a făcut pregătirea la nivelul Ligii 1, a transferat jucători importanţi, a făcut un efort şi a dat o lovitură de imagine prin aducerea Stelei la Constanţa”. A urmat prezentarea lotului, jucătorii şi membrii staff-ului tehnic fiind chemaţi pe teren în stilul NBA, în aplauzele publicului, pe acordurile imnului oficial al alb-albaştrilor şi înconjuraţi de artificii.

S-A RETRAS ION BARBU. Cel mai vechi jucător din lotul Farului, Ion Barbu, care a evoluat timp de 13 sezoane în tricoul alb-albastru şi care va îndeplini pe viitor rolul de antrenor secund, a decis să-şi pună ghetele în cui, iar conducerea clubului i-a organizat o festivitate de retragere în pauza meciului cu Steaua. Astfel fostul portar al constănţenilor, Cristi Munteanu, şi Marcel Lică i-au oferit lui “Barbone” o cupă şi un coş cu flori, iar fundaşul central în vârstă de 35 de ani a făcut un tur de onoare în ovaţiile spectatorilor. „Este un moment trist, dar susţinerea din tribună mă face să trec mai uşor peste această retragere. Am făcut tot ceea ce mi-a stat în putinţă pentru acest club şi îmi doresc să am realizări şi în noua mea carieră de antrenor. Sper ca Farul să promoveze şi să ajungă acolo unde nu am am ajuns eu ca fotbalist”, a spus Barbu, care a jucat timp de zece minute în disputa cu bucureştenii.