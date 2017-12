FC Farul a demarat proiectul pentru retur

După un tur dificil de campionat, încheiat pe ultimul loc al Seriei 1 a Ligii a II-a la fotbal, cu doar nouă puncte, FC Farul Constanţa lucrează la proiectul pentru partea a doua a sezonului. Conducerea grupării de pe litoral a pus pe liber şase jucători, a stabilit o listă lungă de transferuri şi a început deja negocierile cu posibilele achiziţii.

„Am decis să împărţim în două lista de transferuri, iar eu m-am angajat să discut cu doi fundaşi centrali şi un jucător sub 21 de ani. Ştim care sunt jucătorii pe care îi dorim, ne-am stabilit priorităţile şi am început discuţiile, dar nu este nimic concret până în acest moment. Vreau însă ca până la reunirea lotului, programată pe 14 ianuarie, să rezolvăm transferurile, pentru a putea face o pregătire la nivel maxim. În funcţie de achiziţiile pe care le vom face este posibil să mai plece doi jucători. Probabil că lotul va fi format din 24 de jucători, printre care se vor regăsi mai mulţi juniori”, a explicat antrenorul principal al Farului, Alin Artimon. În ciuda parcursului slab din tur, tehnicianul constănţenilor este sigur că FC Farul va avea o altă faţă anul viitor. „Sunt convins că returul va fi net superior primei părţi a campionatului. Vom face lucrurile din timp, vom avea un lot echilibrat pe posturi şi nu doar valoric pe hârtie, echipa va alerga, va avea putere şi va fi organizată. În plus, va fi disciplină atât pe teren, cât şi în vestiar. Vom arăta total diferit faţă de anul trecut”, a adăugat Artimon.