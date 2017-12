FC Farul a făcut planul pentru promovare

Clasată pe locul 10 în clasamentul Seriei 1a Ligii a II-a la fotbal la finalul turului, FC Farul Constanţa nu a renunţat la visul promovării. Gruparea de pe litoral a schimbat antrenorul, a remaniat din temelii lotul şi a efectuat un cantonament peste hotare, dar marile surprize au venit în ultimele zile. Oficialii Farului au reuşit să aducă la Constanţa doi jucători cu experienţă la nivelul cupelor europene, care au evoluat cu Steaua Bucureşti în Liga Campionilor. Astfel, la antrenamentul de ieri, primul de la revenirea din Turcia, s-au prezentat mijlocaşul Sorin Paraschiv şi atacantul Vali Badea, care s-au înţeles cu conducerea clubului constănţean pentru un contract până în vară, cu drept de prelungire în cazul promovării.

„În acest moment, Paraschiv nu are ritmul jocului, dar eu cred foarte mult în el şi este un jucător care ne poate ajuta. Badea este un jucător bun, cu veleităţi ofensive, şi nu are cum să-şi piardă valoarea. Prin aducerea unor jucători cu experienţă, precum Paraschiv, Badea sau Curcă, ne putem îndeplini obiectivul, promovarea, dar nu o să fie uşor. Dacă ne uităm la clasament, Săgeata, Delta, Snagov şi Iaşi sunt contracandidate serioase. O să fie un retur dificil, dar noi ne facem calculele noastre pentru a ajunge pe locul al doilea, obiectivul real la Farului”, a declarat antrenorul Viorel Tănase. „În urmă cu şase luni am anunţat că va fi momentul zero la Farul. Am terminat cu datoriile, ne concentrăm pe echipă şi este logic să apară şi investiţiile în lot. Vrem să promovăm, dar să vedem dacă şi putem. Paraschiv şi Badea sunt un pic în urmă cu pregătirea, dar îşi vor reveni. Pe lângă cei doi s-ar putea să mai vină un jucător care a mai fost la Steaua”, a adăugat patronul Giani Nedelcu.

VISEAZĂ LA PROMOVARE. Cei doi jucători au declarat la unison că au venit la Constanţa să ajute Farul să promoveze în prima ligă. „În perioada de pregătire din Antalya am căutat o echipă din străinătate, dar nu am reuşit să găsesc un angajament aşa cum am dorit. Am fost sunat de patronul Farului şi m-am înţeles cu dânsul şi am acceptat să vin până în vară. Apoi, dacă vom promova, rămân la Constanţa. Farul este o echipă cu tradiţie şi îmi aduc aminte de meciurile grele pe care le aveam aici, când jucam la Steaua. Să joc în Liga a II-a reprezintă un pas înapoi, dar la fotbal sunt mereu urcuşuri, coborâşuri şi oscilaţii de formă. Pentru mine este important să joc, să am meciuri în picioare şi să pun umărul la promovare. Farul este o echipă bună, agresivă, cu un antrenor foarte bun şi mi-a plăcut ceea ce am văzut în Turcia. Important este să pornim bine în primele etape. Sper ca venirea noastră aici să atragă şi spectatorii şi sponsorii”, a spus Paraschiv. „Îmi doresc ca această alegere să fie un pas bun pentru mine, pentru Paraschiv şi pentru Farul şi să promovăm în Liga 1. În urmă cu un an, Ioan Sdrobiş m-a sunat şi mi-a spus să vin la Constanţa, dar am avut ocazia să joc peste hotare. Din păcate, am fost urmărit de ghinion, şi m-am accidentat, atât în Emiratele Arabe Unire, cât şi la Chiajna. Sper să fiu sănătos şi să am meciuri în picioare. Îmi doresc mai mult decât oricine să joc şi să marchez, să mă ajut pe mine, dar şi echipa. Cunosc jucătorii Farului. Mulţi dintre ei au experienţă şi au jucat multe meciuri în Liga 1”, a completat Badea.

AMICAL CU STEAUA. Constănţenii ar putea susţine sâmbătă sau duminică cel mai important amical din această iarnă, la Bucureşti, în compania celor de la Steaua. „Am fost mulţumit de cum s-au comportat majoritatea jucătorilor în cantonamentul de la Kemer. Mai avem câteva amănunte de pus la punct din punct de vedere tactic. Aş dori şi miercuri un joc, dar terenul II este desfundat. Sâmbătă sau duminică vom avea un amical cu Steaua, la Bucureşti, şi mai doresc un singur meci, pe 3 martie şi cam atât cu jocurile amicale. În privinţa lotului, sunt dubluri pe posturi, concurenţa există, iar cine o să fie mai bun o să joace”, a explicat Tănase.