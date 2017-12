FC Farul a încheiat cantonamentul de la Predeal

După două săptămâni de cantonament la Predeal, FC Farul a revenit vineri la Constanţa, unde va continua pregătirea pentru returul actualului sezon al Ligii a II-a la fotbal. În ciuda subţirimii lotului, puternic remaniat după ce mai mulţi dintre titularii din prima parte a sezonului au ales să plece la alte echipe, oficialii grupării de pe litoral s-au arătat mulţumiţi de stagiul de pregătire centralizată. „A fost destul de greu, pentru că am trecut prin perioada de acumulare, însă a fost o pregătire reuşită. Am tras tare, am încheiat cantonamentul cu brio şi ne-am încărcat bateriile pentru retur. În fiecare zi, am alergat peste douăzeci de kilometri pe pantele munţilor, la care s-a adăugat antrenamentul tehnico-tactic de pe stadionul din Predeal. Personal, nici nu mai ştiu al câtelea cantonament montan din cariera mea este, dar aceasta îmi este meserie şi trebuie să merg mai departe. Am făcut faţă din punct de vedere fizic şi am fost tot timpul la mijlocul plutonului. Nu am fost nici printre primii, nici printre ultimii, ca să-mi pot supraveghea coechipierii”, a glumit veteranul Ion Barbu, care îndeplineşte şi funcţia de antrenor secund. În vârstă de 34 de ani, fundaşul central va face cuplu în defensivă cu francezul Nicolas Vajou. Cei doi vor repeta în meciurile amicale din următoarele săptămâni, dubla cu Dunărea Călăraşi, miercuri, la Constanţa, şi sâmbătă, la Călăraşi, şi revanşa cu FC Eforie, pe 26 februiarie. „Avem nevoie de meciuri de verificare, mai ales că echipa şi-a schimbat componenţa în această iarnă. Sper să mai perfectăm un amical, poate cu Unirea Slobozia sau Callatis Mangalia”, a explicat Barbu. Cel mai vechi jucător din lotul Farului este convins că formaţia de pe litoral are forţa să încheie campionatul departe de zona fierbinte a clasamentului Seriei I: „Va fi un retur dificil, mai ales că programul nu prea ne avantajează şi vom întâlni încă din primele etape formaţiile din partea superioară a clasamentului. Trebuie să pornim bine şi să adunăm cât mai multe puncte pentru a nu avea emoţii”. Jucătorii constănţeni au primit două zile libere, urmând să revină la antrenamente luni, de la ora 15.00.