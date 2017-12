FC Farul a încheiat sezonul cu o... neprogramare

Scăpată de retrogradare ca prin urechile acului, FC Farul Constanţa a încheiat în genunchi cel mai slab sezon din istoria clubului. Astfel, meciul dintre gruparea de pe litoral şi Astra II Giurgiu, care ar fi trebuit să aibă loc mâine, de la ora 11.00, pe teren propriu, în etapa a 30-a a Ligii a II-a, nu a fost programat de către Federaţie Română de Fotbal, din cauza datoriilor pe care clubul constănţean le are către foştii jucători. Drept urmare, FC Farul va pierde partida la “masa verde”, scor 0-3, şi va încheia sezonul pe locul 13 în clasamentul Seriei 1, indiferent de celelalte rezultate din ultima etapă.

„Din păcate, meciul cu Astra II nu se mai joacă. Ca să putem disputa partida ar fi trebuit să-i achităm 5.100 de euro lui Adrian Vlas sau jucătorul să accepte reeşalonarea restanţei, însă niciunul dintre aceste lucruri nu se va întâmpla. Sunt foarte supărat, dar aceasta este situaţia. Am trecut printr-o perioadă grea şi nu vreau să condamn pe nimeni, dar măcar am reuşit să terminăm campionatul. Oricum, pentru a primi licenţa, suntem obligaţi să achităm toate restanţele până pe 15 iulie. Altfel, nu vom primi licenţa”, a declarat preşedintele constănţenilor, Marian Diaconescu. Oficialul grupării de pe litoral a continuat ieri discuţiile cu Ilie Stan şi Alin Buzărin cu privire la un nou proiect pentru sezonul următor. „Săptămâna viitoare vom avea o întâlnire cu toţi cei implicaţi şi vom şti exact ce formă va avea acst proiect, care are drept obiectiv promovarea în prima ligă. Sunt mai multe firme importante care şi-au anunţat intenţia de a veni alături de echipă”, a explicat Diaconescu.