FC Farul a încheiat turul cu un eşec

Echipa pregătită de Ioan Sdrobiş şi Gică Butoiu a încheiat, ieri, prima parte a sezonului, cedând fără drept de apel, scor 1-3, în fieful celor de la Astra II Giurgiu, în etapa a 15-a a Ligii a II-a. Constănţenii au sperat să continue seria rezultatelor pozitive, însă au fost loviţi de ghinion încă din min. 9, când francezul Vajou a deviat în propria poartă mingea centrată de mijlocaşul dreapta ale ploieştenilor, Mircea Stan. Iureşul gazdelor a continuat, iar diferenţa de pe tabela de marcaj s-a majorat, Constantin Gheorghe trimiţând din mijlocul careului pe lângă Răuţă, după ce mingea şutată de Lukacs, dintr-o lovitură liberă de la 18 m, fusese deviată de zidul constănţean. La pauză, “Părintele” i-a aruncat în luptă pe Husein şi Hurdubei, mizând totul pe ofensivă, şi jocul s-a mai echilibrat. Chiar şi aşa, tot gazdele au marcat, brazilianul Tiago Adan reluând din careul mic centrarea perfectă venită de la Constantin Gheorghe, din partea dreaptă. În ciuda diferenţei, constănţenii nu au cedat, iar insistenţa le-a fost răsplătită în penultimul minut de joc, când Bogdan Rusu a înscris golul de onoare cu un şut de la 16 m. „Am jucat mai slab decât de obicei şi am luat două goluri în debutul partidei, în urma unor greşeli copilăreşti. Am resimţit şi absenţele a doi jucători de bază pentru apărare, Liviu Ştefan şi Paşcovici, care au dat peste cap sistemul defensiv. Am întâlnit şi o echipă în formă, însă, în condiţiile în care ne-am pregătit, cred că ne-am prezentat onorabil. Nu avem voie să fim supăraţi, pentru că am făcut un tur mai mult decât bun şi am adunat un număr nesperat de puncte. Sper ca în retur să nu mai fim preocupaţi cu alte probleme şi să ne putem concentra asupra fotbalului”, a spus preşedintele FC Farul, Relu Damian. Azi, jucătorii constănţeni au fost invitaţi de conducerea clubului la o masă festivă, urmând ca de mâine să intre în vacanţă până la jumătatea lunii ianuarie.

Au evoluat - Astra II (antrenor Imilian Şerbănică): Dragne - C. Gheorghe, Valdez (63 Nogo), Damian, Crăciun - M. Stan, Marcu, Ochia, Senin (75 Bănaru) - Lukacs (75 Cojenel), Tiago Adan; FC Farul (antrenori Ioan Sdrobiş şi Gică Butoiu): Al. Răuţă - Niţescu, I. Barbu, Vajou, Boboc (46 Husein) - Scărlătescu, Lucan (46 Hurdubei), Parfenie, I. Lupu - Ad. Cîmpeanu (65 Mutulescu), B. Rusu. Marcatori: Vajou 9-autogol, Lukacs 31, Tiago Adan 57 / B. Rusu 89.

Clasament Seria I

1. Ceahlăul 14 10 4 0 34-10 34 (+13)

2. Săgeata Năvodari 14 10 1 3 25- 9 31 (+10)

3. Concordia Chiajna 14 8 4 2 21-12 28 (+7)

4. Viitorul Constanţa 14 6 5 3 23-21 23 (+2)

5. Dunărea Galaţi 14 6 4 4 26-14 22 (-2)

6. FC Botoşani 14 6 4 4 24-16 22 (+1)

7. Astra II Giurgiu 15 6 4 5 24-24 22 (-2)

8. FC Farul Constanţa 15 5 5 5 13-15 20 (-1)

9. CS Otopeni 14 5 3 6 16-19 18 (-3)

10. Delta Tulcea 14 5 3 6 20-24 18 (0)

11. Gloria Buzău 14 4 5 5 14-16 17 (-4)

12. FC Snagov 14 5 1 8 16-28 16 (-2)

13. Juventus Bucureşti 14 3 4 7 15-22 13 (-11)

14. Steaua II Bucureşti 14 4 1 9 14-24 13 (-5)

15. Dinamo II Bucureşti 14 3 2 9 12-29 11 (-10)

16. CF Brăila 14 0 4 10 10-24 4 (-20)