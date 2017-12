FC Farul a intrat în vacanţă

După un tur de campionat sub aşteptări, încheiat pe ultimul loc în clasamentul Seriei 1 a Ligii a II-a la fotbal, FC Farul Constanţa a intrat vineri în vacanţă. După un ultim antrenament în acest an sub comanda antrenorului Alin Artimon, jucătorii au fost anunţaţi în privinţa programului de pregătire din această iarnă, dar şi în ceea ce priveşte analiza prestaţiilor din prima parte a campionatului. Astfel, patru jucători, Cosmin Stegaru, Valentin Sandu, Viorel Popa şi Toni Dumitru, au fost înştiinţaţi că nu intră în planurile de viitor ale antrenorului şi că-şi pot căuta alte echipe. Un alt jucător, Andrei Sescioreanu, poate rămâne jucătorul grupării de pe litoral, însă a fost anunţat să-şi găsească altă echipă din iarnă, unde să poată juca mai mult. „Poate alege să rămână jucătorul Farului şi să fie împrumutat la altă echipă, unde să fie titular sau să părăsească definitiv clubul. El a fost accidentat o vreme şi nu a jucat, iar acest lucru contează destul de mult”, a explicat Artimon.

Sub semnul întrebării este şi situaţia căpitanului George Curcă, al cărui contract a expirat la finalul turului. „Curcă se află la final de contract şi putem continua, dar numai în anumite condiţii care să fie stipulate în contract. Sunt clauze pe parte sportivă, le cunoaşte foarte bine şi nu cred că vor fi un impediment în continuarea colaborării”, a spus tehnicianul Farului. În privinţa lui Marius Matei, atacantul venit în această vară la Constanţa, acesta are opţiunea de a pleca de la FC Farul la finalul turului. „Am avut o discuţie cu el şi i-am spus că doresc să continuăm proiectul pe care l-am început în această vară”, a dezvăluit Artimon. Curcă şi Matei se vor întâlni luni cu patronul Giani Nedelcu pentru o discuţie decisivă în privinţa viitorului celor doi la gruparea de pe litoral. În privinţa achiziţiilor, s-au purtat deja primele negocieri, însă nu este nimic concret în acest moment. „Am vorbit cu mai mulţi jucători şi sperăm să batem totul în cuie până la reluarea pregătirilor. Ne dorim cîte un jucător pe fiecare post din defensivă, doi mijlocaşi centrali care să ne ajute la sistemul 4-3-3, şi doi jucători sub 21 de ani”, a adăugat Artimon.

CANTONAMENT ÎN TURCIA. Constănţenii vor rămâne în vacanţă până pe 14 ianuarie, când este programată reunirea lotului. După o perioadă de reacomodare la efort, în care este inclusă şi vizita medicală, jucătorii Farului vor intra într-un stagiu de pregătire centralizată la propria bază sportivă, între 24 ianuarie şi 2 februarie. Al doilea cantonament, programat în perioada 8-23 februarie, va avea loc în Antalya (Turcia), unde se vor susţine şase meciurile amicale. La revenirea în ţară, până la debutul returului, pe 8 martie, FC Farul va mai disputa câteva partide de verificare.