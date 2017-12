FC Farul a intrat în vacanţă

FC Farul a încheiat duminică seară prima parte a unui sezon deloc roz. După un tur întreg şi două runde din retur, formaţia preluată în urmă cu trei etape de Ion Marin ocupă poziţia a 16-a în clasament, cu 17p, direct retrogradantă. Distanţa de ultimul loc care scapă de retrogradare este de două lungimi, Poli Iaşi fiind prima echipă deasupra liniei de salvare (locul 14, 19p). Ultimul joc oficial dinaintea vacanţei s-a soldat, pentru “rechini”, cu un eşec usturător pe terenul Stelei, scor 0-3. Antrenorul gazdelor, Marius Lăcătuş, a declarat imediat după victoria roş-albaştrilor în faţa Farului, că toţi cei care au pariat că finalul turului nu îl va găsi ca tehnician în Ghencea au pierdut din start. “A fost o victorie clară şi meritată. Păcat de ocaziile pe care le-am ratat, dar, chiar şi aşa, importante sînt cele trei puncte. Sperăm ca lucrurile să meargă din ce în ce mai bine. Trebuie să încercăm să ne apropiem de CFR sau, dacă nu vom cîştiga campionatul, să terminăm măcar pe locul doi. Cine n-a pariat pe mine a fost perdant din start”, a declarat cel poreclit “Fiara”. De partea cealaltă, tehnicianul Farului, Ion Marin, a apreciat şi el justeţea victoriei bucureştenilor. “Steaua merita victoria. De ceea ce mi-a fost frică nu am scăpat. Steaua are un atac deosebit, iar Lovin şi Ovidiu Petre sînt jucători foarte buni la închidere. Diferenţa s-a făcut la mijloc şi în atac. Din păcate, nu am reuşit să-mi păstrez invincibilitatea în faţa Stelei. I-am bătut de foarte multe ori şi se putea spune că eram naşul lor. Urmează o iarnă în care trebuie să găsim soluţii să ne îmbunătăţim jocul”, a declarat Ion Marin.

Imediat după meciul din Ghencea fotbaliştii Farului au intrat în vacanţă. “Jucătorii trebuie să se gîndească la situaţia actuală actuală. Pentru conducerea executivă este o perioadă foarte grea pentru a alege măsurile optime de redresare a echipei”, a declarat Ion Marin. În această după-amiază vor reveni din Portugalia Constantin Gache şi Mugurel Cornăţeanu, care au perfectat transferul unui jucător la FC Farul. “Nu pot da nume, dar vă asigur că în această iarnă vor veni 3-4 jucători care să ne ajute să ieşim din impas”, a afirmat Ion Marin.