FC Farul a învins Eolica

Aseară, pe stadionul “Farul” din Constanţa, FC Farul a susţinut primul joc de verificare de la reluarea pregătirilor. Adversara formaţiei constănţene a fost echipa tulceană Eolica Baia, care a câştigat barajul de promovare în Liga a III-a, partida desfăşurându-se pe durata a trei reprize a câte 30 de minute. Prima repriză a fost câştigată de Eolica, scor 2-1 (Drăguţ 10, D. Stere 12-pen. / Ghe. Badea 6). În min. 28, C. Stan a ratat un penalty pentru Farul. Repriza a doua s-a încheiat la egalitate, 0-0, iar în a treia repriză s-a impus Farul, cu 3-1 (Sascău 63, Stăncioiu 73, 80 / Gabi Stan 70). Aşadar scorul final al amicalului a fost: FC Farul - Eolica 4-3.

Antrenorul principal al Farului, Marian Pană, a folosit câte o formulă de joc pentru fiecare dintre reprize - R1: Cernea - D. Ghiţă, Stanca, Nicolau, Neacşu - A. Mihai, B. Stancu, Conţu, C. Stan - Ghe. Badea, A. Paraschiv; R2: Cernea (45 Zdrîncă) - Vizentovici, Achim, I. Mihai, Popa - Bănuţă, R. Oprea, M. Soare, Moldovan - Bubuleandră, D. Forminte; R.3: Zdrîncă - Niţescu, Buzea (77 Fătu), Da Silva, Sescioreanu - I. Lupu, Stăncioiu, Sascău, Husein (77 A. Barbu) - Dudciuc, Şt. Ciobanu. Formula de start a echipei tulcene, antrenată de Mihai Guliu, a fost următoarea: Alexe - C. Ciobanu, C. Petre, Poşircă, Şuta - Drăguţ, Fl. Lungu, Dimcea, D. Marian - Curumi, D. Stere; au mai jucat: Nicolov şi Oarză - portari, I. Posteucă, M. Posteucă, G. Scupra, Caraiola, Uzun, Lapa, M. Scupra, Naciadis, Buşă, Armeanu, Nane, Caluda, Anghel, Halep şi Gabi Stan - jucători de câmp. Au arbitrat constănţenii Dragoş Teodor, Gabriel Georgescu şi Virgil Brună.