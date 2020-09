FC Farul a părăsit terenul învinsă la Timişoara

Luni, la Timişoara, în etapa a 3-a a Ligii a 2-a la fotbal, FC Farul Constanţa a pierdut partida cu echipa locală ASU Politehnica Timișoara, scor 1-2 (Greu 88 / Popovici 29, Plazonja 64), astfel că formaţia de la ţărmul mării a ratat şansa a avea punctaj maxim după primele trei runde.

Farul a început bine întâlnirea disputată pe stadionul „Dan Păltinișanu”, trecând pe lângă deschiderea scorului în două rânduri. Răzvan Greu a trimis mingea în transversală în minutul 15, iar peste patru minute Ionuț Ursu nu l-a putut învinge pe portarul gazdelor. Bănățenii au punctat primii în minutul 29, atunci când Popovici a prins un șut excelent de la marginea careului, portarul Andrei Udeanu nemaiputând interveni. În repriza a doua, în minutul 47, Răzvan Greu a fost aproape de egalare, însă portarul timișorean a intervenit salvator, aşa cum a făcut-o și la șuturile puternice trimise de Cosmin Bîrnoi și Alexandru Stoica. Iar în minutul 63 bara l-a salvat din nou la mingea expediată de Cosmin Bîrnoi. Din păcate, peste un minut, Plazonja a profitat de o eroare comisă de Viorel Lică și a majorat diferenţa. Alb-albaștrii nu au renunțat la luptă și au marcat prin Răzvan Greu, în minutul 88. În ultimul minut al prelungirilor, ASU Poli a beneficiat de o lovitură de la 11 metri, dar mingea trimisă de la punctul cu var de Codrea a fost respinsă de portarul Udeanu.

Au evoluat pentru FC Farul: Udeanu - M. Leca, V. Lică, I. Ursu (69 Gherghiceanu), D. Panait - Greu, Antoche (cpt.) - Pirciu (77 D. Ciolacu), Cruceru (46 Bîrnoi), Al. Stoica - Măzărache (77 Cărăruș).

În minutul 77 am consemnat debutul la seniorii Farului pentru Darius Ciolacu, jucător în vârstă de 17 ani din cadrul Centrului de Copii și Juniori al clubului constănţean.

„O partidă bună, cred că am încercat tot meciul să jucăm. Am întâlnit o echipă foarte bună din punct de vedere defensiv, care a fructificat greșelile noastre. Ne-au surprins de două ori. Această înfrângere ne obligă să câștigăm meciul cu Gloria Buzău, de acasă, și să recuperăm, oarecum, ce am pierdut astăzi”, a spus, la final, antrenorul principal al Farului, Ianis Zicu.

Celelalte rezultate -

Sâmbătă, 12 septembrie: Aerostar Bacău - CSM Reșița 0-1

ACS Fotbal Comuna Recea - Viitorul Pandurii Tg. Jiu 3-4

Metaloglobus București - Concordia Chiajna 1-1

Pandurii Lignitul Tg. Jiu - Turris Oltul Tr. Măgurele 0-5

Unirea 04 Slobozia - CS Mioveni 0-0

CSM Slatina - Rapid Bucureşti 0-3

FC Universitatea Craiova 1948 - Dunărea Călărași 2-1

Duminică, 13 septembrie: Gloria Buzău - Universitatea Cluj 2-1

Marţi, 15 septembrie, de la ora 19.30 (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport), este programat ultimul meci al etapei: Petrolul Ploieşti - Ripensia Timișoara

AFK Csikszereda Miercurea Ciuc stă în această etapă.

Clasament: 1. Rapid 9p (golaveraj: 8-2), 2. Craiova 7p (7-3), 3. ASU Poli 7p (3-1), 4. Călăraşi 6p (5-2), 5. FC FARUL 6p (4-3), 6. Viitorul Pandurii 6p (7-7), 7. Chiajna 5p (5-3), 8. Buzău 5p (3-2), 9. Tr. Măgurele 4p (7-3), 10. Miercurea Ciuc 4p (2-1), 11. Slobozia 4p (2-3), 12. Petrolul 3p (5-2), 13. Mioveni 3p (0-0), 14. U. Cluj 3p (2-3), 15. Reșița 3p (1-4), 16. Metaloglobus 2p (3-3), 17. Ripensia 0p (1-4), 18. Aerostar 0p (0-3), 19. Recea 0p (3-8), 20. Slatina 0p (1-6), 21. Pandurii Lignitul 0p (1-7).