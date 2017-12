FC Farul a pierdut şi la Clinceni

După 0-4 în Cupa României, la Tg. Jiu, dar cu garnitura a doua, FC Farul Constanţa a pierdut clar şi în campionat, 0-3 la Clinceni, cu liderul Seriei 1. Partida disputată sâmbătă, în etapa a 5-a a Ligii a II-a la fotbal, a fost adjudecată de gazde, dar diferenţa a fost făcută abia în ultimele 20 de minute ale întâlnirii. FC Farul a fost echipa care a controlat primele 45 de minute de joc, însă fără efect pe tabela de marcaj. La opt minute de la reluare, Igiroşanu a văzut al doilea cartonaş galben după ce arbitrul a considerat că atacantul Farului a simulat în careu, iar constănţenii au evoluat până la final în zece oameni. Gazdele au profitat de jucătorul în plus, iar în min. 70 au deschis scorul prin Konyeha, atacantul nigerian învingându-l pe Curcă cu un şut din 6 m. Ultimele două goluri ale partidei au fost reuşite în min. 88 şi 90. Mai întâi, Pălimaru a dus scorul la 2-0 în min. 88, după ce l-a învins din două încercări pe Curcă, pentru ca scorul final să fie stabilit de Konyeha în min. 90, acesta reluând, din 6 m, o centrare a lui Mbella. Pentru FC Farul au evoluat: Curcă - Băjan, Buzea, Bumbac, Mansur - I. Florea (81 Tothăzan) - Ivanovici, Bolat (59 Butoi), Coconaşu, N. Creţu - Igiroşanu.

„Un meci... deosebit, cu multe evenimente plăcute şi mai puţin plăcute. Primul ar fi că am făcut o primă repriză foarte bună, poate cea mai bună din acest campionat, iar gazdele nu ne-au pus absolut nicio problemă. Am avut în schimb patru-cinci situaţii foarte bune, dar lipsa de experienţă la finalizare a făcut să nu înscriem. În primele minute de la reluare s-au dat câteva cartonaşe galbene, apoi roşu la Igiroşanu, la o fază unde noi am crezut că se va acorda lovitură de la unsprezece metri, iar echilibrul numeric s-a rupt. Am primit golurile pe câteva nesincronizări, însă scorul nu reflectă nici pe departe realitatea din teren”, a declarat antrenorul principal al Farului, Ion Răuţă. În etapa viitoare, sâmbătă, FC Farul va primi vizita celor de la CSMS Iaşi.